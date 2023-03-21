На днях экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его планируют задержать 21 марта из-за нарушения правил финансирования избирательной кампании, и призвал своих сторонников к протестам. Если это действительно произойдет, Трамп станет первым в истории экс-президентом США, кому предъявили обвинения в совершении уголовного преступления. «Холод» рассказывает, в чем подозревают Трампа и действительно ли его могут посадить в тюрьму.

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Что случилось?

18 марта экс-президент США Дональд Трамп заявил, что 21 марта, то есть уже сегодня, его могут задержать в рамках расследования уголовного дела. Трамп утверждает, что получил информацию о своем возможном задержании из «незаконных утечек» офиса окружного прокурора Манхэттена. Своих сторонников он призвал к протестам. При этом представитель бывшего президента сообщил, что официальных уведомлений от прокуратуры Трамп не получал.

Заявление о возможном аресте Трампа прокомментировал замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале он призвал американцев «уничтожить тиранию Вашингтона» и «отправить на вонючую свалку истории» действующего президента США Джо Байдена. Медведев добавил, что разместил пост «по просьбе кандидата в президенты США полковника Даниила Федоровича Трампа».

В чем подозревают Трампа?

В 2017 году, незадолго до вступления Трампа в должность президента США, на него было опубликовано досье. В нем рассказывалось о возможных связях Трампа с Кремлем: например, что у российских спецслужб есть компромат на Трампа, в частности видео с секс-работницами в московском отеле. Эти материалы не были использованы против Трампа на выборах, так как он якобы сотрудничает с российскими властями. Один из авторов досье, бывший британский разведчик Кристофер Стил, утверждал, что Трамп взамен снабжал Кремль данными о жизни и деятельности российских олигархов, живущих в США.

В 2018 году газета The Wall Street Journal опубликовала расследование о том, как за несколько дней до выборов 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил 130 тысяч долларов американской порноактрисе Сторми Дэниэлс за неразглашение информации о том, что она якобы состояла с ним в сексуальной связи.

Расходы на это компенсировала компания Трампа, где Коэн работал юристом. В декабре 2018 года Коэн получил три года тюрьмы за нарушение избирательного законодательства. В суде он заявил, что заплатил нескольким женщинам за то, чтобы они молчали об интимных отношениях с Трампом. Сам экс-президент заявил, что это были его деньги, а не средства из избирательного фонда.

В 2018 году Трамп был действующим президентом — соответственно, ему не могли предъявить обвинения до окончания срока или без импичмента. Кроме того, как объяснял телеканал NBC News, чтобы собрать доказательства по такому крупному делу, требуется много времени, поэтому обвинение не предъявили и после того, как президентский срок подошел к концу.

11 марта 2023 года Трампа пригласили дать показания перед большим жюри (в США — коллегия присяжных, которая определяет, достаточно ли доказательств для предъявления обвинения) по расследованию, связанному с выплатами Сторми Дэниэлс. Теперь Трампу могут предъявить обвинения в нарушении законов о финансировании избирательной кампании и фальсификации деловой документации. Вероятное наказание за такие преступления — лишение свободы сроком до четырех лет, пишет The New York Times. Но, по мнению собеседников BBC, Трампу могут присудить лишь штраф.

Трампа правда могут отправить в тюрьму?

Арест Трампа может стать первым случаем, когда бывшему президенту США предъявляют обвинения в уголовном преступлении. При этом, согласно законодательству США, если Трампа признают виновным, он все равно сможет участвовать в президентской гонке, даже если будет находиться в тюрьме. Источник Bloomberg считает, что в случае предъявления обвинений статус бывшего президента обеспечит Трампу «особое отношение»: его не будут помещать в камеру, но оставят под надзором сотрудников Секретной службы США.

Трампа, скорее всего, вызовут в офис окружного прокурора Манхэттена, прежде чем он официально предстанет перед судом. Там у него возьмут отпечатки пальцев и сделают фото. Бывший федеральный прокурор Ренато Мариотти предполагает, что Трампа могут сразу же отпустить под залог.

По мнению корреспондента The New York Times в Белом доме Мэгги Хаберман, обвинение по уголовному делу принесет Трампу политическую выгоду. Он может представить происходящее как заговор демократов против него, с тем чтобы Джо Байден смог выиграть президентские выборы 2024 года.