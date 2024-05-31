Трампа признали виновным по делу о выплатах порноактрисе

Присяжные в Нью-Йорке признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации финансовой отчетности — ложные данные были предоставлены Трампом, чтобы скрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. Об этом сообщает New York Times.

Как пишет издание, присяжные признали Трампа виновным по всем 34 пунктам. Приговор экс-президенту вынесет судья Хуан Мерчан на специальном заседании, которое пройдет 11 июля.

В основе обвинения Трампа — финансовая отчетность о платежах его адвокату Майклу Коэну. В налоговых документах эти выплаты были обозначены как расходы на юридические услуги, однако на самом деле выделенные средства перечислялись порноактрисе Сторми Дэниелс в качестве платы за неразглашение информации о ее сексуальной связи с Трампом. Экс-президент утвердил специальную схему выплат по 35 тысяч долларов в месяц, передает CNN.

Расследование по факту заявлений Дэниэлс началось в 2018 году. Тогда порноактриса рассказала, что вступала в интимную связь с Трампом и получила 130 тысяч долларов за «молчание».

Агентство Associated Press сообщало, что одним из наиболее ярких и значительных доказательств обвинения стала аудиозапись, сделанная адвокатом Трампа Майклом Коэном в сентябре 2016 года. На ней Коэн обсуждает с Трампом, как можно добиться молчания от другой девушки — модели Карен Макдугал, чтобы она не рассказывала о своей связи с экс-президентом. Макдугал утверждала, что у нее был роман с Трампом в то же самое время, что и у Дэниелс, что стало косвенным доказательством того, что он участвовал в подобных сделках лично.

Сокрытие выплат порноакрисе — одно из четырех уголовных дел, заведенных в отношении Трампа. Также экс-президента обвиняют в попытке сокрытия секретных документов, фальсификации выборов в Джорджии и в намерении удержать власть и препятствовать обнародованию результатов выборов, на которых победил Байден. Именно тогда прошли протесты и захват здания Капитолия.

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