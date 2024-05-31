После вынесения Трампу обвинительного вердикта его сторонники угрожают революцией и расправой над судьей

После того, как бывшему президенту США Дональду Трампу вынесли обвинительный вердикт по делу о выплатах порноактрисе, его сторонники наводнили интернет призывами к насилию и угрозами вооруженного восстания, пишет Reuters.

В частности, множество подобных публикаций появилось в принадлежащей Трампу социальной сети Truth Social и на сайтах Patriots.Win и Gateway Pundit.

Некоторые пользователи призвали к расправе над судьей Хуаном Мерчаном, рассматривающем дело Трампа. «Кто-то в Нью-Йорке, кому нечего терять, должен позаботиться о Мерчане. Надеюсь, его встретят нелегалы с мачете», — говорится в одном из сообщений на Patriots.Win.

В свою очередь, на сайте Gateway Pundit появились призывы к убийству либералов. «Пришло время пощелкать леваков. Эту проблему не решить голосованием», — написал там один из пользователей.

30 мая присяжные заседатели суда в Нью-Йорке признали Трампа виновным по всем пунктам обвинения по делу о фальсификации финансовой отчетности. Как утверждало обвинение, Трамп выплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание об их интимной связи, оформив их как расходы на юридические услуги.

В ходе процесса Трамп неоднократно обвинял судей и прокуроров в коррумпированности и политической ангажированности. Приговор Трампу будет вынесен 11 июля.

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