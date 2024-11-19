Оксимирон перенес тур из-за состояния здоровья

Рэп-исполнитель Oxxxymiron перенес тур DOLCE VITA, который должен был состояться в 2025 году в странах Европы, США, Великобритании и Израиле, на 2026 год. Об этом сообщается на сайте исполнителя.

«К моему огромному сожалению, тур DOLCE VITA переносится на 2026 год в связи с состоянием моего здоровья. Максимально непростое решение, и я очень надеюсь на ваше понимание», — говорится в сообщении.

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Новые даты тура обещают объявить позже. «По билетам: ваши билеты останутся действительными на новые даты», — отмечается на сайте. Изначально там были указаны даты концертов с 14 марта по 6 мая. Всего было запланировано 23 концерта в Брюсселе, Лиссабоне, Барселоне, Париже, Вене и других городах.

После начала войны Оксимирон высказался в поддержку Украины и заявил, что отложит свои концерты в России. После этого он уехал из России, однако в сентябре того же года он выпустил клип «Ойда», который он снимал в Петербурге. В августе 2023 года он снял клип на песню «Лига безопасного интернета», в которой упомянул рэпера Scally Milano — ему пришлось публично извиняться перед Екатериной Мизулиной и удалить несколько своих песен.

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Весной этого года у исполнителя вышел трек «Мир горит» о том, как за ним следили в Грузии. В нем Оксимирон также иронично отозвался об артистах, которые ездят с концертами в Донбасс.

В феврале 2023 года трек «Последний звонок» был признан экстремистским. Прокуратура тогда заявила, что он «угрожает конституционному строю» страны и «пропагандирует идеи терроризма». В октябре 2022 года Оксимирона признали «иноагентом», а в январе следующего года — виновным в «призывах к сепаратизму за трек «Ойда».