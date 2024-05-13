Оксимирон выпустил новый трек и заявил о слежке за собой в Грузии и Турции

Рэпер Оксимирон выпустил трек под названием «Мир горит». В нем он утверждает, что столкнулся с наружным наблюдением в Грузии и Турции.

В тексте есть следующие строчки: «Ночь, я на улице в Турции, тенью следует МИД» и «Наружка в Тбилиси, я на прошлой неделе стал беглым два раза. “В чем твое гэнгста?” Вот мое в картотеке у МВД — это база».

Также рэпер иронично высказался об артистах, которые ездят выступать в Донбасс. В своем инстаграме Оксимирон анонсировал выход мини-альбома «Национальность: нет». Таким образом он процитировал карточку дела о своем объявлении в розыск из базы МВД.

Фото: инстаграм Оксимирона

О том, что музыканта объявили в розыск, стало известно 9 мая. ТАСС сообщил, что против Оксимирона возбудили уголовное дело из-за нарушений правил деятельности «иноагента».

Рэпер уехал из России после начала войны в Украине. В октябре 2022 года Минюст внес его в реестр «иноагентов». Затем суды запретили распространять его песню «Ойда», в которой есть строчка «Ингрия будет свободной». За этот трек музыканта оштрафовали на 70 тысяч рублей за «публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ» (статья 20.3.2 КоАП).

В декабре 2022 года Оксимирону выписали штраф в 45 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) из-за видео, в котором он высказался против войны в Украине. В 2023 его дважды оштрафовали по делам о нарушении закона об «иноагентах».

Как отмечает «Медиазона», Оксимирон дал три концерта Russians against war («Россияне против войны»), прибыль с которых перевел в организации, помогающие украинским беженцам.

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