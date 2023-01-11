«Ингрия будет свободной». Рэпера Оксимирона признали виновным в «призывах к сепаратизму»

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Федорова, более известного как Oxxxymiron, на 70 тысяч рублей по делу о «публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ».
Соответствующий протокол на музыканта составили в начале декабря после выхода трека «Ойда», в тексте которого прокуратура Санкт-Петербурга нашла «лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны».
Ранее на трек «Ойда» правоохранителям пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждала, что в нем Оксимирон призвал к отделению Санкт-Петербурга от России.
Предположительно, таким призывом она сочла следующие строчки:
«Фанаты не забывают о трубадуре
Передаю привет СК и прокуратуре
Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный
Ингрия будет свободной»
Ранее «Холод» подробно разбирал этот текст.
12 декабря Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал рэпера виновным в «дискредитации» российской армии и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Поводом для составления протокола тогда послужил ролик, опубликованный исполнителем во «ВКонтакте».
Источник: ТАСС
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