«Ингрия будет свободной». Рэпера Оксимирона признали виновным в «призывах к сепаратизму»

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Федорова, более известного как Oxxxymiron, на 70 тысяч рублей по делу о «публичных призывах к действиям, нарушающим территориальную целостность РФ».

Соответствующий протокол на музыканта составили в начале декабря после выхода трека «Ойда», в тексте которого прокуратура Санкт-Петербурга нашла «лозунги с публичным позитивным отношением к отделению части территории страны».

Ранее на трек «Ойда» правоохранителям пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она утверждала, что в нем Оксимирон призвал к отделению Санкт-Петербурга от России.

Предположительно, таким призывом она сочла следующие строчки:

«Фанаты не забывают о трубадуре

Передаю привет СК и прокуратуре

Воздушный поцелуй красивым кисам на Обводный

Ингрия будет свободной»

Ранее «Холод» подробно разбирал этот текст.

12 декабря Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал рэпера виновным в «дискредитации» российской армии и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Поводом для составления протокола тогда послужил ролик, опубликованный исполнителем во «ВКонтакте».

Источник: ТАСС

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