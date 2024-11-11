СМИ: в Донецкой области разрушена дамба водохранилища

В Донецкой области под Покровском разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Вода в реке Волчья поднялась на один метр. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на неназванные источники в экстренных службах, а также телеграм-канал «Курахівський напрямок».

Как пишет телеграм-канал, в результате разрушений подтоплены несколько сел в направлении населенного пункта Богатырь. «Дороги остаются пригодными к использованию, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов, конечно же, ограничено», — отмечается в сообщении.

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Его авторы добавили, что разрушение дамбы произошло в результате обстрела российской армии. «Новости Донбасса» не уточняют, кто именно причастен к разрушению дамбы. «Кто взорвал плотину, пока не сообщают. Вероятно, это сделали украинские силы, чтобы избежать окружения», — пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.

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Информация о разрушении дамбы распространилась и в российских СМИ и телеграм-каналах. Об этом написали в частности провоенные блогеры Кирилл Федоров и Борис Рожин.

«Идут сообщения… о том, что противник подорвал дамбу Кураховского водохранилища, чтобы добиться затопления местности с целью замедления наступления ВС РФ к северу от Курахово. С учетом того, что наступление на Курахово идет с нескольких направлений, маловероятно, что это поможет противнику удержать Курахово», — утверждает Рожин.

Позже информацию о разрушении дамбы подтвердил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун. Об этом сообщило издание «Суспiльне».

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«Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент», — заявил Падун.

Украинский аналитический портал DeepState отмечает, что вокруг Курахово идут бои: российские войска штурмуют украинские силы с разных направлений и пытаются окружить город. По данным The Wall Street Journal, находящуюся на Кураховском водохранилище ТЭС, разобрали ради восстановления других станций.

В июне 2023 года была разрушена плотина Каховской ГЭС. Тогда Россия и Украина обвинили в этом друг друга. Из-за разрушений началось затопление близлежащий территорий, а уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 10 метров. Также около 700 тысяч человек остались без электричества, погибли более 50 человек.