СМИ: в Донецкой области разрушена дамба водохранилища

В Донецкой области под Покровском разрушена Терновская дамба Кураховского водохранилища. Вода в реке Волчья поднялась на один метр. Об этом сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на неназванные источники в экстренных службах, а также телеграм-канал «Курахівський напрямок».
Как пишет телеграм-канал, в результате разрушений подтоплены несколько сел в направлении населенного пункта Богатырь. «Дороги остаются пригодными к использованию, но с определенными нюансами, перемещение бронетехники по грунтовым дорогам вокруг этих населенных пунктов, конечно же, ограничено», — отмечается в сообщении.
Его авторы добавили, что разрушение дамбы произошло в результате обстрела российской армии. «Новости Донбасса» не уточняют, кто именно причастен к разрушению дамбы. «Кто взорвал плотину, пока не сообщают. Вероятно, это сделали украинские силы, чтобы избежать окружения», — пишет украинский журналист Андрей Цаплиенко.
Информация о разрушении дамбы распространилась и в российских СМИ и телеграм-каналах. Об этом написали в частности провоенные блогеры Кирилл Федоров и Борис Рожин.
«Идут сообщения… о том, что противник подорвал дамбу Кураховского водохранилища, чтобы добиться затопления местности с целью замедления наступления ВС РФ к северу от Курахово. С учетом того, что наступление на Курахово идет с нескольких направлений, маловероятно, что это поможет противнику удержать Курахово», — утверждает Рожин.
Позже информацию о разрушении дамбы подтвердил глава Кураховской городской военной администрации Роман Падун. Об этом сообщило издание «Суспiльне».
«Нам известно, что идет вода по селам, расположенным возле Терновской дамбы. Характер повреждения, критичность подтвердить не можем. Обзор дамбы не можем осуществить из-за постоянных обстрелов по состоянию на данный момент», — заявил Падун.
Украинский аналитический портал DeepState отмечает, что вокруг Курахово идут бои: российские войска штурмуют украинские силы с разных направлений и пытаются окружить город. По данным The Wall Street Journal, находящуюся на Кураховском водохранилище ТЭС, разобрали ради восстановления других станций.
В июне 2023 года была разрушена плотина Каховской ГЭС. Тогда Россия и Украина обвинили в этом друг друга. Из-за разрушений началось затопление близлежащий территорий, а уровень воды в Новой Каховке поднялся более чем на 10 метров. Также около 700 тысяч человек остались без электричества, погибли более 50 человек.