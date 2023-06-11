700 тысяч человек остались без питьевой воды из-за разрушения плотины Каховской ГЭС

У 700 тысяч человек нет доступа к питьевой воде из-за наводнения, вызванного разрушением плотины Каховской ГЭС. Об этом заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс рассказал Associated Press. По его словам, речь идет о жителях территорий, подконтрольных и Украине, и России.

Гриффитс заявил, что мир ждут «разрушительные последствия» наводнения, включая сокращение экспорта зерна, повышение цен на продукты и уменьшение количества пищи для миллионов нуждающихся.

По его словам, ООН смогла помочь 30 тысячам человек в затопленных районах, находящихся под контролем Украины. В то же время Россия до сих пор не предоставила Организации Объединенных Наций доступ к оккупированным территориям для оказания помощи пострадавшим, сказал Гриффитс.

Он добавил, что в результате наводнения затоплены важные сельскохозяйственные угодья, а также районы, где находятся мины времен Второй мировой войны. По словам Гриффитса, эти мины могут плавать в неожиданных для людей местах. Также, по его словам, возникла проблема нехватки воды для работы Запорожской АЭС.

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Тем временем в «Укргидроэнерго» рассказали, что уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать. За последние сутки он снизился более чем на метр, а с момента разрушения плотины — более чем на семь метров. По состоянию на 8 утра 11 июня уровень воды в водохранилище составляет 9,35 метров.

Уровень воды в Днепре в районе Херсона составляет 4,18 метра. За сутки этот показатель снизился на 0,54 метра. Средний показатель отлива составляет 4-5 сантиметров в час, говорится в сообщении компании.

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