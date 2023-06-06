Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины Каховской ГЭС

Утром 6 июня в российских и украинских телеграм-каналах появились сообщения о разрушении плотины Каховской ГЭС. Позже появились кадры разрушенной дамбы, на которых видно, как вода из Каховского водохранилища хлынула вниз по течению.

Пророссийский мэр оккупированного украинского города Новая Каховка Владимир Леонтьев сначала назвал сообщения о разрушении плотины «бредом» и заявил, что в городе все «тихо и спокойно». Однако меньше чем через час он же заявил, что в результате украинского обстрела была разрушена «верхняя часть Каховской ГЭС», при этом он подчеркнул, что сама дамба не разрушена.

«Уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5 метра ниже по течению, все службы находятся на месте», — сообщил он агентству РИА «Новости». Леонтьев добавил, что угрозы подтопления Новой Каховки нет и оккупационные власти не планируют объявлять эвакуацию.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что на дамбе Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов, а под угрозой затопления находятся 80 населенных пунктов. Удар по плотине, по данным агентства, нанесли якобы из РСЗО «Ольха».

В свою очередь, украинское оперативное командование «Юг» заявило, что Каховскую ГЭС подорвали российские военные.

«Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора», — прокомментировал ситуацию президент Украины Владимир Зеленский. Он также созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности страны.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин также подтвердил информацию о подрыве плотины и сообщил, что вода достигнет критического уровня примерно к полудню по московскому времени. По его словам, началась эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов на правом берегу Днепра, который контролируется ВСУ.

Об эвакуации населения также объявило МВД Украины. Там предупредили, что под угрозой затопления находятся села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Приднепров на правом берегу Днепра и часть Херсона — остров Корабел.

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