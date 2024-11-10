Британские документалисты назвали задачу миссии российского «кита-шпиона»

Погибшая у берегов Норвегии белуха, которую назвали «китом-шпионом», могла заниматься охраной российских объектов в Арктике. Авторы фильма «Секреты кита-шпиона» рассказали The Guardian, что «приблизились к разгадке тайны» миссии, которую выполнял в море кит-белуха Хвалдимир.

Создатели фильма рассказали, что смогли отследить вероятный путь белухи и определить задачу, которую выполняло животное. По словам авторов документальной картины, у них есть свидетельства того, что белуху могли специально обучать как «кита-охранника», а не посылать в море заниматься морским шпионажем.

Эту белуху впервые заметили в водах Норвегии, у берегов региона Финмарк, пять лет назад. Предположение о принадлежности животного к российским спецслужбам появилось из-за того, что на белухе висела специальная упряжь, позволяющая установить видеокамеру. На упряжи была надпись Equipment St. Petersburg. В норвежских медиа животному дали имя Хвалдимир (hval означает «кит» на норвежском языке — прим. «Холода»).

«Наши последние выводы ставят новые вопросы о том, что и почему Россия стремится охранять в Арктике», — заявил журналистам режиссер фильма «Секреты кита-шпиона» Дженнифер Шоу.

Команда британских документалистов изучала историю тренировок морских млекопитающих и встретилась с одним из последних оставшихся в живых ветеранов подобной программы ВМС США. Американцы тренировали животных у берегов Калифорнии, в Пойнт-Мугу. 80-летний бывший дрессировщик дельфинов Блэр Ирвайн рассказал, что сам разработал программу животных-охранников.

«Пловцы-люди создают пузырьки, а пузырьки — шум. Слух дельфинов чрезвычайно чувствителен, и для данной задачи он оказался идеальным инструментом», — объяснил ветеран ВМС США. Ирвайн и его команда обучали дельфинов плавать в роли дозорных, высматривая нарушителей. При обнаружении посторонних звуков животные должны были нажимать телом или носом на опущенное в воду весло, подавая сигнал тревоги.

Советский Союз тоже запустил программу, используя аналогичные методы, рассказала The Guardian. «Целая фаланга дельфинов» охраняла Черноморский флот в Севастополе, оставаясь в плавучих клетках и предупреждая о приближении подводных диверсантов, пишет газета.

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Эксперт по китам доктор Ева Журден рассказала создателям фильма, что изучала видеозаписи поведения Хвалдимира в гавани Хаммерфеста и обратила внимание, как тот реагирует на проплывающих людей и видеокамеры. «Было очевидно, что этот конкретный кит был приучен тянуть нос ко всему, что выглядело как мишень», — заявила Журден.

Создатели фильма также поговорили с бывшим советским дрессировщиком дельфинов и командиром атомной подводной лодки Владимиром Белосюком, который служил в 1980-х в Мурманске. Филиал черноморской программы обучения животных-охранников был открыт на берегу Северного Ледовитого океана, пишет The Guardian.

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В фильме рассказывается, как морские млекопитающие использовались для охраны подводных лодок Северного флота. Белосюк сказал документалистам, что дельфины начинали болеть при минусовых температурах — и поэтому инструкторы обратили свое внимание на белух, зубатых китов из семейства нарваловых.

После распада Советского Союза финансирование программы сократилось, но появление «кита-шпиона» стало одним из нескольких признаков возобновления госинвестиций, пишет The Guardian. Фотоснимки российской военно-морской базы в Оленьей Губе под Мурманском показали наличие двух больших плавучих загонов с «белыми пятнами», которых исследователи сочли белухами.

Фильм должен выйти на телеканале BBC-2 в среду, 13 ноября, пишет газета.

31 августа 2024 года тело погибшего Хвалдимира нашли рыбаки. Накануне животное видели живым, говорили норвежские зоозащитники. Некоторые из них предположили, что смерть «кита-шпиона» была насильственной. Однако вскрытие показало, что «кит-шпион» умер после того, как у него во рту застряла палка, пишет The Guardian.