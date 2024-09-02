Российского «кита-шпиона» нашли мертвым у берегов Норвегии

Белуху по кличке Хвалдимир, прозванную российским «китом-шпионом», нашли мертвой в заливе Рисавика на юге Норвегии. Об этом сообщил местный телеканал NRK.

Первыми плавающее на поверхности тело кита заметили рыбачившие неподалеку отец и сын днем 31 августа. «Сначала я подумал, что перевернулась лодка, поэтому мы с отцом поехали туда, чтобы проверить. К тому времени там уже была лодка с биологами, следившими за китом», — рассказал журналистам 16-летний Сторм Каролиус Кристиансен.

По словам работающего с китами биолога Себастьяна Стрэнда, живым Хвалдимира последний раз видели накануне. Причина смерти «кита-шпиона» пока не установлена, но ученые надеются, что она станет ясна после проведения вскрытия. Стрэнд, который наблюдал за Хвалдимиром последние три года, рассказал, что глубоко потрясен его внезапной смертью.

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Впервые российский «кит-шпион» был обнаружен у берегов норвежского региона Финмарк в 2019 году. Предположение о принадлежности животного к российским спецслужбам появилось из-за того, что на ките была надета специальная упряжь, позволяющая установить на нее видеокамеру. На ней был логотип российской компании «Снаряжение» и надпись Equipment St. Petersburg. Тогда же кит получил кличку Хвалдимир (hval означает «кит» на норвежском языке — прим. «Холода»).

О том, что кит, вероятно, содержался какое-то в неволе говорили сотрудники норвежского управления рыболовства. По их словам, Хвалдимир вел себя так, будто привык к людям. Российские власти сообщения о «ките-шпионе» никак не комментировали.

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