Норвежские зоозащитники поспорили о причине смерти российского «кита-шпиона»

Смерть белухи по кличке Хвалдимир, которую прозвали российским «китом-шпионом», была насильственной. Об этом заявили представители норвежских организаций по защите прав животных OneWhale и NOAH. В то же время зоозащитники из еще одной организации — Marine Mind — призвали не делать поспешных выводов.

По словам основательницы организации OneWhale, которая отслеживала перемещения Хвалдимира, Регины Хауг на теле животного нашли многочисленные ранения, в том числе огнестрельные. «Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Нет никаких сомнений в том, что это доброе, ласковое животное бессмысленно убили», — заявила она.

В заявлении зоозащитников говорится, что, получив «убедительные доказательства» того, что кит погиб из-за огнестрельных ранений, они обратились в полицию и национальное управление по расследованию экологических преступлений. «Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили свидетельства о ранениях Хвалдимира и пришли к выводу, что смерть кита стала результатом преступного деяния», — заявили они.

В свою очередь, основатель Marine Mind Себастьян Странд, чья организация также отслеживала перемещения Хвалдимира, в интервью Business Insider назвал заявления о насильственной смерти белухи «спекуляциями». Он призвал не делать «поспешных выводов» и дождаться результатов вскрытия тела животного, которые должен опубликовать ветеринарный институт Норвегии.

AFP Странд сказал, что, когда сотрудники Marine Mind нашли тело Хвалдимира, они не обнаружили «ничего, что позволило бы сразу определить причину смерти». «Мы видели следы, но пока рано говорить о том, что это было», — пояснил он.

По словам Странда, некоторые повреждения на теле белухи могли оставить морские птицы. В свою очередь, норвежский морской биолог Виктория Пюне Винье назвала подобные предположения не заслуживающими доверия.

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В то же время в ветеринарном институте Норвегии сообщили, что работа по установлению причины смерти Хвалдимира продолжается и на ее завершение потребуется еще около трех недель. Там заверили, что оповестят СМИ, если обнаружат что-то подозрительное.

Тело белухи Хвалдимира обнаружили 31 августа у берегов Норвегии местные рыбаки. Хвалдимир получил известность и свою кличку в апреле 2019 года. Тогда его впервые заметили у норвежского побережья. На теле кита была закреплена специальная упряжь, позволяющая установить видеокамеру. На ней была надпись «Equipment St. Petersburg» из-за чего многие предположили, что кит имеет отношение к российскому Военно-морскому флоту.

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