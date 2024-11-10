СМИ: Россия готовит большое контрнаступление под Курском

Украинские военные и чиновники в ближайшие дни ждут контрнаступления российской армии в Курской области силами собранной здесь группировки размером около 50 000 солдат. Частью группировки являются северокорейские войска, сообщила The New York Times.

В начале августа Вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область и заняли сотни квадратных километров без особого сопротивления. Но российские войска уже отвоевали около половины этой территории, а теперь, похоже, готовы провести гораздо более масштабную операцию, сообщили украинские и американские источники газеты. Собеседники журналистов назвали готовящуюся операцию по-настоящему крупным наступлением.

Наступление должно начаться до тех пор как избранный президент Дональд Трамп вступит в должность, пишет NYT. Некоторые американские военные и сотрудники разведки стали более пессимистично оценивать общие перспективы Украины, отмечая, что Россия постоянно укрепляет свои позиции — как под Курском, так и на Донбассе. По мнению чиновников из США, отчасти неудачи являются результатом неспособности ВСУ решить проблему нехватки солдат.

Один из американских источников NYT сказал, что вторжение Украины под Курском в августе привело к истощению сил ВСУ в восточной Украине, сделав Донбасс уязвимым для наступательных действий России. Однако этот чиновник и американские официальные лица заявили, что Украина все еще имеет сильную оборону под Курском и способна удержать там линию фронта, — по крайней мере, на некоторое время.

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Северокорейские войска, которые собраны в Курской области, сейчас проходят обучение, сообщили источники NYT. Эти солдаты одеты в российскую форму, но, вероятно, будут сражаться в составе своих собственных подразделений, говорят журналистам американские военные специалисты.

Украинские чиновники заявили NYT, что российское Минобороны снабдило северокорейские части пулеметами, гранатометами, снайперскими винтовками и противотанковыми ракетами. По словам американских чиновников, Россия обучает северокорейцев артиллерийской стрельбе, основам пехотного боя и, что особенно важно, тактике зачистки окопов. Такая подготовка позволяет предположить, что по крайней мере часть северокорейских сил будет участвовать в лобовых атаках на укрепленные оборонительные позиции ВСУ.

Украинский чиновник сообщил газете, что северокорейские войска были разделены российским командованием на две группы — штурмовую и вспомогательную. Вспомогательная должна будет помогать обеспечивать безопасность на территории, отвоеванной у украинских войск. Войска, которые перебрасывает Северная Корея, считаются лучшими частями Народной армии, они представляют 11-й корпус, в котором служат солдаты сил специальных операций, пишет NYT.

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«Мы ожидаем, что солдаты КНДР могут быть вовлечены в боевые действия», — заявила на днях заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Американские источники сказали журналистам NYT, что украинские войска «будет трудно выбить» из Курской области, а российские и северокорейские силы, вероятно, понесут большие потери. Однако, «если Россия наберет обороты», она может не остановиться на своей границе, а попытаться отбросить украинские войска еще дальше. По словам представителей американских оборонных ведомств, пока неясно, даст ли правительство Северной Кореи разрешение своим войскам на проведение операций в Украине или они предназначены только для контрнаступления под Курском. Некоторые американские чиновники считают, что Северная Корея может приказать своим солдатам остановиться на границе, в то время как российские войска будут продвигаться вглубь Украины.