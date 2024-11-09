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Мир

Советник Трампа посоветовал украинцам «забыть про Крым»

19:55 09.11.2024

Новая администрация Белого дома будет стараться добиться прекращения войны в Украине, но о возвращении захваченных Россией территорий придется забыть. Если для украинцев приоритет — вернуть Крым и «заставить американских солдат сражаться за это», то украинцы останутся «сами по себе», заявил Би-би-си старший советник избранного американского президента Брайан Ланза.

Если украинский президент Владимир Зеленский считает, что его страна готова прекратить боевые действия только после возвращения полуострова, «то у нас есть новости для президента Зеленского: Крыма больше нет», сказал в интервью советник Дональда Трампа.

В приоритете для команды нового президента будет «мир и остановка убийств», объяснил Ланза. Он раскритиковал поддержку, которую США и Евросоюз оказывали ВСУ с 2022 года. Они с самого начала «не предоставили Украине возможности и оружие для победы в этой войне» и не сняли ограничения, чтобы Киев смог добиться победы в будущем.

Но сейчас, если Зеленский продолжит настаивать на войне до возвращения границ 1991 года, это покажет, что «он не серьезен», объяснил Ланза.

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Ланза — старший советник избирательных кампаний Трампа еще с 2016 года. Этот эксперт является партнером лоббистской компании Mercury Public Affairs и стратегом всей Республиканской партии. Шесть лет назад Ланзу обвиняли в лоббировании интересов российского бизнесмена Олега Дерипаски, когда тот добивался снятия наложенных на него санкций.

В сентябре Трамп говорил, что может остановить войну еще до официального вступления в должность президента. Весной 2023 года он обещал остановить войну в Украине за сутки после того, как станет главой государства.

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7 ноября, вскоре после подведения итогов голосования в США, стали известны подробности вариантов плана завершения войны, которые обсуждали члены команды Трампа. Все варианты предусматривали заморозку линии фронта с созданием демилитаризованной зоны и приостановку переговоров о вступлении Украины в НАТО на долгий срок.

8 ноября стало известно, что за сутки до этого Трамп звонил Зеленскому. Услышанное «не вызвало тревоги» у украинского президента и его помощников, рассказывали осведомленные источники.

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