СМИ стал известен план команды Трампа по урегулированию конфликта в Украине

Стали известны подробности плана по завершению войны в Украине, который обсуждают члены команды избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники.

По ее данным, ключевыми пунктами плана являются заморозка конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль нынешней линии фронта, отказ Украины от вступления в НАТО на по меньшей мере 20 лет, а также продолжение Вашингтоном поставок вооружений Киеву.

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Как отмечает издание, пока неясно кто, по мнению авторов плана, должен будет обеспечивать безопасность демилитаризованной зоны. Источники WSJ в окружении Трампа уточнили лишь, что исключают использование для этого как американских военных, так и контингента ООН или других международных организаций, которые финансируются США.

«Мы можем обучать [военных] и оказывать другую поддержку, но [заниматься этим будут в первую очередь страны Европы]. Мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине. И мы не платим за это. Попросите поляков, немцев, англичан и французов этим заняться», — сказал член команды республиканца на условиях анонимности.

Что касается поставок вооружения Киеву, то оно, по мнению советников Трампа, позволит укрепить обороноспособность Украины на случай возобновления конфликта.

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WSJ пишет, что этот план похож на сценарий завершения конфликта в Украине, который ранее описывал избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он также говорил о создании демилитаризованной зоны по текущей линии боевого соприкосновения, заморозке конфликта и усилении военной мощи украинской армии, а также отказе Украины от вступления в НАТО.



По данным издания, сам Трамп, которому его советники предлагают несколько сценариев урегулирования конфликта в Украине, пока не одобрил ни одного из них. Его бывший помощник по нацбезопасности убежден, что это решение избранный президент примет единолично и, возможно, в последний момент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский включил «немедленное» приглашения Украины в НАТО в качестве одного из пунктов своего «плана победы». В свою очередь, Владимир Путин ранее называл в качестве ключевых условий для завершения войны в Украине ее отказ от вступления в военные союзы, а также признание Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей территорией России и вывод оттуда украинских войск.









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