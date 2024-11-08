СМИ: Илон Маск участвовал в переговорах Трампа с Зеленским

Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на неназванные источники.

Ночью с 6 на 7 ноября Зеленский сообщил, что созвонился с Трампом. Три источника рассказали Axios, что разговор «не оставил у Зеленского чувства отчаяния». Президент Украины оценил, что Трамп позвонил ему вскоре после победы на выборах, сказал один из собеседников издания.

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«Ничто из того, что услышали Зеленский и его помощники от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало тревоги», — описал переговоры анонимный источник издания. Сам Владимир Зеленский назвал разговор с Трампом «отличным» и сообщил, что они договорились «поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество».

Трамп и Зеленский общались 25 минут, не обсуждая планы Трампа по быстрому завершению войны или американскую военную помощь, уточнили собеседники Axios. Илон Маск пообещал, что продолжит поддерживать Украину и предоставлять украинским военным возможность пользоваться связью через спутники Starlink.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган также сообщал, что Илон Маск присутствовал при их разговоре с Дональдом Трампом. Axios отмечает, что участие Маска в международных переговорах может говорить об усилении его влиятельности при будущем президенте. Илон Маск активно поддерживал Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

По данным The Wall Street Journal, план Трампа по завершению войны в Украине включает в себя заморозку конфликта и создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта, запрет на вступление Украины в НАТО как минимум на 20 лет и продолжение военной помощи Украине

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