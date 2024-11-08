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Мир

Совершившая трансгендерный переход дочь Маска заявила о желании покинуть США после победы Трампа

2 минуты чтения 08.11.2024

Совершившая трансгендерный переход дочь миллиардера Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон заявила, что покинет США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом она сама написала в соцсети Threads.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он (Трамп) будет у власти всего 4 года, даже если антитрансгендерные законы чудесным образом не будут приняты, люди, которые добровольно проголосовали за это, никуда не денутся в ближайшее время», — говорится в посте. 

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Вивиан Дженна Уилсон — дочь Илона Маска от его первой жены писательницы Джастин Уилсон. Их первенец по имени Невада, родившийся в 2000 году, умер в возрасте 10 недель. В 2004 году Уилсон родила снова, на этот  раз двойню — Ксавье и Гриффина. Спустя 18 лет Ксавье совершил трансгендерный переход и взял имя  Вивиан Дженна Уилсон. 

В июле Илон Маск заявил, что его сын «мертв», «убит вирусом воукизма». Об этом он сказал в интервью канадскому правому инфлюенсеру Джордану Питерсону. «Ксавье родился геем и с легким аутизмом — два фактора, которые способствуют гендерной дисфории. Я узнал это, когда ему было около четырех лет», — написал Маск позже в принадлежащей ему соцсети X  «Он выбирал для меня одежду, например, куртку и говорил мне, что она “потрясающая”, также он любил мюзиклы и театры. Но он не был девушкой», — добавил Маск.

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В ответ Вивиан Дженна Уилсон обвинила отца во лжи. По ее словам, ничего из описанного Маском в своем посте в X никогда не происходило. «Я даже не знаю, откуда он это взял. Я могу предположить, что он пошел в школу гей-стереотипов Майло Яннопулоса, просто выбрал некоторые наугад и сказал “да, сойдет”», — говорилось в посте девушки в соцсети Threads.

Уилсон предположила, что Маск выдумал ее любовь к мюзиклам и интерес к модной одежде потому, что в действительности ничего не знает о ней. «Его просто не было рядом, а за то короткое время, что он был, меня безжалостно преследовали за мою женственность и квирность. Очевидно, он не может этого сказать, поэтому я превратилась в счастливый маленький стереотип, который можно использовать по его усмотрению», — написала она. 

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