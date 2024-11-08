Совершившая трансгендерный переход дочь Маска заявила о желании покинуть США после победы Трампа

Совершившая трансгендерный переход дочь миллиардера Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон заявила, что покинет США после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом она сама написала в соцсети Threads.

«Я не вижу своего будущего в Соединенных Штатах. Даже если он (Трамп) будет у власти всего 4 года, даже если антитрансгендерные законы чудесным образом не будут приняты, люди, которые добровольно проголосовали за это, никуда не денутся в ближайшее время», — говорится в посте.

Я спасла шестерых голубей и теперь живу с ними Вот они слева направо: Опездол, Олимпия, Пьер, Густав, Люцифер и Жизель. Люблю их, вместе мы эмигрировали в Черногорию Общество 9 минут чтения

Вивиан Дженна Уилсон — дочь Илона Маска от его первой жены писательницы Джастин Уилсон. Их первенец по имени Невада, родившийся в 2000 году, умер в возрасте 10 недель. В 2004 году Уилсон родила снова, на этот раз двойню — Ксавье и Гриффина. Спустя 18 лет Ксавье совершил трансгендерный переход и взял имя Вивиан Дженна Уилсон.

В июле Илон Маск заявил, что его сын «мертв», «убит вирусом воукизма». Об этом он сказал в интервью канадскому правому инфлюенсеру Джордану Питерсону. «Ксавье родился геем и с легким аутизмом — два фактора, которые способствуют гендерной дисфории. Я узнал это, когда ему было около четырех лет», — написал Маск позже в принадлежащей ему соцсети X «Он выбирал для меня одежду, например, куртку и говорил мне, что она “потрясающая”, также он любил мюзиклы и театры. Но он не был девушкой», — добавил Маск.

Западный мир поразила эпидемия инфантилизма Зумеры и миллениалы жалуются, что им сложно взрослеть. Виноваты поп-культура и рост цен на жилье Мир 9 минут чтения

В ответ Вивиан Дженна Уилсон обвинила отца во лжи. По ее словам, ничего из описанного Маском в своем посте в X никогда не происходило. «Я даже не знаю, откуда он это взял. Я могу предположить, что он пошел в школу гей-стереотипов Майло Яннопулоса, просто выбрал некоторые наугад и сказал “да, сойдет”», — говорилось в посте девушки в соцсети Threads.

Уилсон предположила, что Маск выдумал ее любовь к мюзиклам и интерес к модной одежде потому, что в действительности ничего не знает о ней. «Его просто не было рядом, а за то короткое время, что он был, меня безжалостно преследовали за мою женственность и квирность. Очевидно, он не может этого сказать, поэтому я превратилась в счастливый маленький стереотип, который можно использовать по его усмотрению», — написала она.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети! Telegram Instagram Facebook TikTok X