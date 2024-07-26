Совершившая транспереход дочь Маска объяснила его стереотипы об ЛГБТ «кетаминовой горячкой» и жаждой одобрения «деградировавших инцелов»

Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон, завершившая трансгендерный переход в 2022 году, обвинила миллиардера во лжи. Так она отреагировала на его недавний твит о том, что «родилась геем».

В начале недели Маск в интервью канадскому консервативному инфлюенсеру Джордану Питерсону заявил, что блокаторы полового созревания «убили его сына».

«Ксавье родился геем и с легким аутизмом — два фактора, которые способствуют гендерной дисфории. Я узнал это, когда ему было около четырех лет.

Он выбирал для меня одежду, например, куртку и говорил мне, что она “потрясающая”, также он любил мюзиклы и театры. Но он не был девушкой», — написал позже Маск в соцсети X, используя при этом деднейм Вивиан. Ксавье — имя, данное ей при рождении, Вивиан совершила транспереход, когда ей было 18 лет.

20-летняя Уилсон написала, что ничего из того, что Маск описал в этом твите «никогда не происходило».

«Я даже не знаю, откуда он это взял. Я могу предположить, что он пошел в школу гей-стереотипов Майло Яннопулоса, просто выбрал некоторые наугад и сказал “да, сойдет”», — ответила девушка в соцсети Threads.

По словам Уилсон, она не испытывала любви к мюзиклам и театрам, когда ей было четыре года, и не выбирала для Маска одежду.

«Я не использовала слово “потрясающий”, когда мне было четыре года, потому что еще раз хочу повторить… Мне было четыре года. Это настолько очевидно, что я даже не думала, что потребуются объяснения, но, очевидно, люди верят в эту чушь», — продолжила Уилсон.

Она считает, что Маск «все это выдумал», так как он не знает какой она была в детстве.

«Его просто не было рядом, а за то короткое время, что он был, меня безжалостно преследовали за мою женственность и квирность. Очевидно, он не может этого сказать, поэтому я превратилась в счастливый маленький стереотип, который можно использовать по его усмотрению», — написала Уилсон.

В конце треда она добавила, что официально признана женщиной в штате Калифорния и ее не волнует мнение тех, кто «ниже ее». Также она считает, что Маск «в своей кетаминовой горячке отчаянно ищет одобрения и поддержки от армии деградировавших инцелов» и предлагает ему спуститься с небес на землю.

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