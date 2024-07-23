Маск обвинил блокаторы полового созревания в «смерти своего сына»

Миллиардер Илон Маск заявил об «убившей его сына» идеологии «воукизма». Об этом он сказал в интервью канадскому правому инфлюенсеру Джордану Питерсону.

«Я потерял сына. <…> Мой сын Ксавье мертв, убит вирусом воукизма», — заявил он о дочери, которая ранее совершила трансгендерный переход.

Позднее в соцсети X он добавил: «Ксавье родился геем и с легким аутизмом — два фактора, которые способствуют гендерной дисфории. Я узнал это, когда ему было около четырех лет <...> Но он не был девушкой».

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Дочь Маска Вивиан Дженна Уилсон совершила трансгендерный переход в 2020 году, на тот момент ей было 18 лет. Как рассказал Маск, до перехода она принимала блокаторы полового созревания. Миллиардер утверждает, что его «заставили» подписать документы, разрешающие прием этих препаратов, угрожая, что в противном случае его ребенок может совершить самоубийство.

В интервью Питерсону Маск назвал блокаторы полового созревания «средствами для стерилизации», а идеологию «воукизма» невероятным злом, за пропаганду которого необходимо сажать людей в тюрьму.

Воукизм (от английского woke, «пробужденный») — это политический термин, описывающий повышенное внимание к вопросам социальной справедливости, в том числе защите прав ЛГБТ-персон. Зачастую он употребляется, в том числе иронично, для критики левой идеологии и ЛГБТ-активизма.

Ранее Маск не раз выступал с резкой критикой «сторонников воукизма». В середине июля он сообщил, что штаб-квартиры его компании SpaceX и соцсети X покинут Калифорнию и переедут в Техас из-за нового закона, запрещающего учителям калифорнийских школ без разрешения учеников раскрывать информацию об их гендерной идентичности и сексуальной ориентации, в том числе родителям. Тогда Маск заявил, что новый закон — это атака на компании и семьи, и назвал его «последней каплей».

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