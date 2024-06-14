Путин назвал условия переговоров с Украиной

Владимир Путин назвал условия для прекращения огня и начала мирных переговоров с Украиной. Он потребовал от Киева вывести украинские войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Путин добавил, что ВСУ должны уйти со всех территории этих регионов, а не только из оккупированных Россией частей.

«После того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики», — заявил Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел.

Он также озвучил еще одно условие. По его словам, для начала переговоров Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

«Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту последует приказ прекратить огонь и начать переговоры», — сказал Путин.

Кроме того, Путин прокомментировал двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, которое в рамках саммита G7 подписали президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден.

«Нам, что называется, все равно, пусть подписывают, чего хотят. Понятно, что здесь есть политическая и пропагандистская составляющая. Соединенные Штаты и их сателлиты как-то хотят поддержать своих ставленников, придать им веса, легитимности», — добавил он. По мнению Путина, легитимной властью в Украине сейчас является Верховная Рада.

В своей речи Путин также отметил, что Россия «хотела урегулирования украинского кризиса», но ее «надули и обманули».

«Бывший канцлер ФРГ и бывший президент Франции, фактически соавторы и, как бы, гаранты минских договоренности, вдруг, позднее, также прямо признали, что их выполнение оказывается и не планировалось. Им просто нужно было заболтать ситуацию, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой», — утверждает он.

Также Путин высказал мнение, что без участия России невозможно «выйти на урегулирование украинского конфликта» и в целом договориться по безопасности Европы.

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