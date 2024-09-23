Зеленский подготовил «план победы» 

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в ходе посещения сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и поездки в Вашингтон представит президенту США Джо Байдену свой «план победы». Об этом сообщает британская газета The Times.

Как пишет газета, предложение Зеленского содержит четыре пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, такие же как в «пакте о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции Вооруженных сил Украины в Курской области «для обеспечения территориального разменного торга», одобрение запроса о «специфическом» современном оружии, а также международная финансовая помощь стране.

При этом издание утверждает, что после встречи с Зеленским Байден вряд ли согласится снять ограничения на удары дальнобойным западным оружием по территории России. В частности речь идет о применении Киевом ракет Storm Shadow, которые Британия производит используя американские компоненты.

«Главная проблема в том, что мы не знаем, где на самом деле проходят красные линии», — прокомментировал ситуацию неназванный дипломат из третьей страны НАТО. Он также отметил, что «уровень угрозы со стороны русских и Путина никогда не был таким высоким».

Times отмечает, что пункт плана Зеленского о гарантиях безопасности говорит о том, что Украина скорее всего не сможет вступить в НАТО, в частности, из-за разногласий союзников по этому вопросу. Об этом же ранее писал Bloomberg. Агентство сообщало, что одни западные союзники Киева считают, что необходимо начать переговоры с Москвой и опасаются эскалации конфликта в случае если США снимут ограничения на удары западным оружием по территории России, другие напротив уверены, что необходимо увеличить военную помощь Киеву и не торопиться с началом переговорного процесса.

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«План победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», — накануне заявил Зеленский в интервью американскому журналу The New Yorker.

Он также отметил, что Киеву необходима быстрая поддержка его «плана победы» со стороны Байдена и других западных союзников, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией до конца этого года с позиции силы.

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