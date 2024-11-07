Стоит ли замораживать яйцеклетки

Какие риски несет эта процедура и сколько стоит

Все больше женщин задумываются о заморозке яйцеклеток, чтобы отложить рождение детей до подходящего момента. Еще 15 лет назад криоконсервация считалась экспериментальной процедурой, но сейчас ее частично или полностью оплачивают своим сотрудницам многие крупные компании, такие как Apple, Facebook и Spotify. «Холод» отвечает на самые важные вопросы о заморозке яйцеклеток.

В среднем с 35 лет качество и количество яйцеклеток начинает снижаться, и этот процесс неизбежен, даже если женщина здорова. Заморозка яйцеклеток помогает отложить материнство и увеличить шансы на успешную беременность в будущем. Криоконсервацию также рекомендуют женщинам, которым предстоит лучевая терапия органов малого таза или операции, способные негативно повлиять на фертильность.

Как проходит процедура?

Консультация с гинекологом и репродуктологом, которые оценивают состояние здоровья и фертильность. Женщина должна пройти обязательные обследования: анализы крови, мочи и гормонов, тесты на половые инфекции, УЗИ и оценку зрелости яйцеклеток.

Гормональная стимуляция яичников с помощью медикаментов. Этот процесс начинается на второй-третий день менструации и продолжается 10–14 дней.

Забор яйцеклеток — небольшая операция под наркозом, которая длится примерно 20 минут. Врач прокалывает стенку влагалища и яичник специальной иглой и собирает фолликулярную жидкость.

Криоконсервация — извлеченные яйцеклетки замораживают и хранят до момента, когда женщина захочет их использовать.

В среднем около 80% извлеченных яйцеклеток признаются зрелыми и подходящими для заморозки зрелыми и подходящими для заморозки.

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Какие существуют риски?

У процедура заморозки яйцеклеток есть риски.

Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ). Осложнение, связанное с избыточной реакцией яичников на гормональную стимуляцию. Умеренная и тяжелая форма СГЯ развивается в 1–5% случаев, хотя точную частоту установить непросто из-за отсутствия единых критериев диагностики. К основным симптомам относятся вздутие живота, дискомфорт, одышка, увеличение яичников, асцит (скопление жидкости в брюшной полости), а также сгущение крови, гиперкоагуляция (слишком быстрая свертываемость крови) и нарушение электролитного баланса. Обычно состояние женщины нормализуется через одну-две недели.

Побочные эффекты стимуляции. Возможны перепады настроения, раздражительность и эмоциональная нестабильность. У некоторых женщин возникают головные боли, мигрени, тошнота, усталость и сонливость. Интенсивность этих симптомов варьируется, но обычно они проходят после окончания стимуляции.

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Осложнения процедуры забора яйцеклеток. В очень редких случаях процедура забора яйцеклеток может сопровождаться такими осложнениями, как внутрибрюшное кровотечение (0,06%) и тубоовариальный абсцесс яичника (0,003%).

Проблемы с разморозкой и оплодотворением. Не все яйцеклетки сохраняют жизнеспособность после разморозки: средний показатель их выживаемости составляет около 90%.

Беременность не гарантирована. В исследовании 2016 года было показано, что из 137 женщин, использовавших свои замороженные яйцеклетки, успешно забеременели около 60%.

Неизвестны долгосрочные эффекты. Пока нет окончательных данных о влиянии заморозки яйцеклеток на здоровье будущих детей. Наблюдения показывают, что дети, зачатые с использованием замороженных эмбрионов, имеют нормальные показатели здоровья, иногда немного больший вес при рождении. В одном исследовании было написано, что такие дети в среднем развиваются быстрее сверстников и имеют более развитые моторные навыки. Однако для более точных выводов необходимы дополнительные исследования.

Сколько это стоит?

Стоимость процедуры заморозки яйцеклеток зависит от страны:

Россия: В среднем 150–250 тысяч рублей, включая стимуляцию, забор яйцеклеток и заморозку. Есть и дополнительные траты: гормональные препараты (около 20 тысяч рублей) и годовое хранение (7–15 тысяч рублей).

Сэкономить можно, пожертвовав часть яйцеклеток в донорские банки частных клиник. Если вы отдадите туда 75% собранного материала, процедура обойдется бесплатно.

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Яйцеклетки можно транспортировать из одной клиники в другую или между городами, но за это тоже нужно будет заплатить: в пределах Москвы это стоит около 8000 рублей.

Женщины с онкологическими заболеваниями могут заморозить яйцеклетки перед лучевой или химиотерапией бесплатно по полису ОМС.

США: от 10 до 15 тысяч долларов за процедуру без учета гормональных препаратов и хранения.

Испания: средняя стоимость — три-пять тысяч евро, включая стимуляцию, забор и заморозку, без хранения.

Как происходит подсадка?

Когда вы будете готовы к беременности, ооциты разморозят, оплодотворят сперматозоидами, и затем эмбрион подсадят в матку, как при обычном ЭКО. Чем моложе была женщина на момент заморозки яйцеклеток, тем выше ее шанс на успешную беременность.

Женщина может использовать свои замороженные яйцеклетки даже после наступления менопаузы, но обычно врачи рекомендуют делать это до 52 лет.

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