Шольц объяснил отказ приглашать Украину в НАТО

Канцлер Германии Олаф Шольц отклонил просьбу президента Владимира Зеленского немедленно пригласить Украину в НАТО. Председатель федерального правительства рассказал об этом в эфире телеканала ZDF, заявив, что «по этому вопросу не может быть разногласий».

Главной причиной отказа Шольц назвал войну Украиной с Россией. «Важно понимать, что страна, находящаяся в состоянии войны, абсолютно не может стать членом НАТО», — сказал канцлер. По его словам, приглашение пока не ожидается, поскольку «обычно довольно быстро связано с членством».

Возможность принять Украину в североатлантический альянс в долгосрочной перспективе уже обсуждалась ранее на саммитах представителей стран-участниц в Вильнюсе и Вашингтоне, напомнил премьер-министр. «В настоящее время, я считаю, нет необходимости в каком-либо новом решении», — сказал Шольц.

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Немедленное приглашение вступить в НАТО является первым пунктом «плана победы Зеленского», который украинский президент представил 16 октября. Россия на протяжении десятилетий использовала отсутствие у Украины членства в североатлантическом альянсе как «геополитическую неопределенность», объяснил Зеленский. По его словам, именно это позволило Россию посягнуть на безопасность соседней страны.

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Альтернативной вступлению в НАТО Зеленский назвал создание Украиной собственного ядерного оружия. Но подчеркнул, что украинцы выбирают «не ядерное оружие, а НАТО».

Американское издание Politico сообщило со ссылкой на свои источники, что против немедленного вступления Украины в альянс выступают семь стран-участниц — Бельгия, Венгрия, Германия, Испания, Словакия, Словения и США.