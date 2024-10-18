Зеленский назвал создание Украиной ядерного оружия единственной альтернативой ее вступлению в НАТО

Для обеспечения своего безопасного существования у Украины есть только два варианта — создать собственное ядерное оружие, либо стать членом НАТО. Об этом, как передает Би-би-си, украинский президент Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Брюсселе, куда он приехал, чтобы представить свой «план победы» лидерам стран Евросоюза.

На пресс-конференции Зеленский пересказал содержание своего разговора с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, который состоялся во время недавнего визита украинского президента в США.

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По словам Зеленского, он напомнил Трампу о Будапештском меморандуме 1994 года, в рамках которого Украина согласилась предать России оставшееся там советское ядерное оружие, а Россия, Великобритания и США дали ей гарантии безопасности.

Провал Будапештского меморандума, по словам Зеленского, оставляет Украине только два способа обеспечить безопасное существование — стать ядерной державой или вступить в крупный военный альянс. Зеленский подчеркнул, что украинцы выбирают второй вариант.

«Мы выбираем НАТО. Не ядерное оружие, мы выбираем НАТО», — сказал Зеленский.

Спустя несколько часов Зеленский прокомментировал свое выступление и заявил, что имел в виду лишь отсутствие альтернативы вступлению в НАТО. «Мы не производим ядерное оружие, пожалуйста, не пишите так», — подчеркнул украинский президент.

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В тот же день немецкий таблоид Bild со ссылкой на высокопоставленный украинский источник в сфере закупок вооружения написал, что Украины может создать ядерное оружие и готова пойти на это.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу», — цитирует издание неназванного украинского чиновника.

В администрации Зеленского это отрицают. Советник украинского президента Дмитрий Литвин в эфире «24-го канала» назвал ерундой заявления о том, что власти страны рассматривают создание ядерного оружия.

В ходе встречи в Брюсселе Зеленский представил свой «план победы» состоящий из пяти пунктов. Киев призывает союзников снять ограничения на использование оружия большой дальности по военным целям на оккупированных территориях Украины и России, а также помочь усилить противовоздушную оборону.

Кроме того, он призвал европейских лидеров немедленно направить Украине приглашение вступить в НАТО. Однако в альянсе, как пишет Guardian, эту идею считают нереалистичной.