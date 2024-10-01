Рекордное число россиян выступили за окончание войны с Украиной

Они готовы отказаться от целей «СВО» и пойти на компромисс. Чечня ждет мира больше, чем Москва

Все больше россиян испытывают усталость от войны с Украиной и готовы к перемирию, даже если российским войскам не удастся достигнуть изначально заявленных Кремлем целей. К такому выводы приходят социологи из проектов «Хроники» и ExtremeScan, которые провели собственные исследования ко второй годовщине объявления мобилизации. Согласно их данным, около половины россиян готовы к перемирию с Украиной и поддержали бы подобное решение, а 63% опрошенных хотели бы заключить мир в течение года. «Холод» рассказывает о настроениях россиян, готовности к новой волне мобилизации, а также почему Москва и Питер поддерживают войну сильнее, чем Чечня и Дагестан.



Исследования проекта «Хроники» проводилось методом телефонного опроса с 10 по 17 сентября. Размер выборки составил 800 человек старше 18 лет. Доверительный интервал (интервал, который с высокой вероятностью содержит истину) исследования — 95%, максимальная ошибка измерения — 3,45%. Группа ExtremeScan с 29 июля по 6 сентября провела 11 опросов: один общероссийский и 10 внутри регионов страны — Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская область, республики Башкортостан, Дагестан, Чечня, Тыва и Бурятия. Размер выборки каждого опроса составил 500 человек (всего 5500 респондентов). Максимальная ошибка измерения в сравнении регионов — 4,38% при доверительном интервале в 95%. В обоих исследованиях использовалась стратифицированная случайная выборка респондентов. Это метод отбора, при котором социологи сначала делят потенциальных участников опроса на подгруппы (например, по полу или возрасту), а затем выбирают конкретных респондентов случайным образом. Примечание.

Из-за округлений сумма процентов может незначительно отличаться от 100%. Дисклеймер.

В условиях войны полностью доверять результатам опросов общественного мнения невозможно — россияне могут бояться выступать против позиции, которую диктуют государство и пропаганда. За отличное от общей повестки мнение может грозить реальное наказание: именно для таких случаев в России принимали законы о «дискредитации» Вооруженных сил. Однако изучение общественного мнения и мониторинг его динамики — по-прежнему важная и нужная задача, чтобы иметь хоть какое-то представления о настроениях в российском обществе.

Данные опросов ExtremeScan и проекта «Хроники» свидетельствуют о том, что число сторонников перемирия с Украиной среди россиян достигло абсолютного максимума — 49% опрошенных высказали готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели «спецоперации» останутся невыполненными. Против такого решения выступают 33% респондентов, а 18% — затрудняются ответить на этот вопрос.

Цели российской армии в Украине постоянно менялись, но основными остаются «демилитаризация» и «денацификация» Украины, а также защита жителей «ДНР» и «ЛНР». Вероятно, поэтому даже на третий год войны определение главных целей «СВО» для россиян — все еще сложная задача. Согласно данным подконтрольного государству ВЦИОМа, 43% россиян считают, что война началась ради защиты России от НАТО, каждый пятый думает, что Россия защищает «республики» Донбасса, и еще 15% верят, что Россия хочет очистить Украину от нацистов.

Некоторые регионы, согласно исследованию ExtremeScan, выступают за завершение войны даже сильнее, чем традиционные протестные центры — Москва и Санкт-Петербург. Среди исследуемых регионов самая низкая поддержка «СВО» зафиксирована в Чеченской республике — только 39% респондентов заявили о своей поддержке «спецоперации», на втором месте — Республика Тыва (48% поддержки), чуть выше уровень поддержки в Санкт-Петербурге — 50%. В этих же регионах наибольшее число респондентов ушли от ответа на вопрос: либо затруднились дать точное суждение, либо просто отказались отвечать на вопрос, что может свидетельствовать о том, что уровень поддержки «СВО» в этих регионах еще ниже.

Согласно данным ExtremeScan, сильнее всего войну поддерживают в регионах, которые находятся ближе к зоне боевых действий: в Белгородской области и Краснодарском крае. Уровень поддержки «СВО» в этих регионах составляет 63% и 62% соответственно, в этих же регионах самые низкие показатели ухода от прямого ответа на вопрос.

Социологи ExtremeScan объяснили, что Москва уже давно поддерживает «СВО» из-за того, что основные бенефициары войны — госчиновники и владельцы бизнесов, выигравшие от санкций, — в основном живут в столице. В Чечне же, как отмечают социологи, зародилась обида на власть: там большая доля людей, чьи родственники ушли на войну. Они уверены, что из их республики набирают больше людей, чем в остальной России. «Чечня — в нашем списке самая бедная, настроенная против России, более изолированная от влияния пропаганды. Для них это чужая война», — отмечает социолог ExtremeScan Елена Конева.

«В Москве есть антивоенная часть людей, там высокая концентрация активистов. Это люди, которые отвечают “не поддерживаю”. Но при этом в целом Москва давно не меньше, чем остальная Россия, поддерживает войну, потому что в Москве высокая концентрация госчиновников, владельцев и работников ВПК и крупных корпораций, бизнеса, выигравшего от войны или просто лояльные работодателю. Они — бенефициары войны», — отмечает Конева.

Война чужда для национальных республик России, уверены в ExtremeScan. В сентябре 2022 года Тыва и Дагестан активно протестовали против мобилизации. Жителей этих регионов возмущало, что именно на их мужчинах перевыполняют план по набору добровольцев: например, в Дагестане мобилизовали на войну в 2,6 раз больше мужчин, чем в среднем по России.

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Дополнительный фактор — потери россиян на фронте. Хотя для всех представителей регионов это главная тема, жители республик воспринимают ее болезненнее, чем жители мегаполисов, так как потери в этих регионах выше. Наиболее остро эта проблема ощущается в приграничной Белгородской области, где 90% респондентов отметили, что потери на фронте для них являются важной проблемой, а также в республиках Бурятия (90%), Дагестан (90%), Тыва (88%) и Башкортостан (86%).

«Война в Украине не нужна никому, кроме 15–17% ее последовательных сторонников. Но у русских была, по крайней мере за плечами, какая-то идея “русского мира”, с которой башкирам, дагестанцам, чеченцам и тувинцам солидаризироваться особенно трудно», — объясняют социологи ExtremeScan.

В Чеченской республике эту проблему отмечают реже — только 76% респондентов ответили, что считают смерти на войне одной из главных проблем региона. Однако подобный результат объясняется тем, что, в отличие от других этнических республик, в Чечне «частичную мобилизацию» не проводили. В Москве и Санкт-Петербурге о важности потерь на фронте заявили 70% и 72% респондентов соответственно.

Похожая ситуация наблюдается с поддержкой возможного решения Владимира Путина о выводе войск из Украины. В лидерах снова этнические республики: Чечня (71%), Дагестан (54%) и Тыва (53%). Несколько ниже уровень поддержки в Башкортостане (45%) и Бурятии (41%), однако в этих регионах и выше доля респондентов, которые ушли от прямого ответа.



Меньше всего поддержать решение о выводе войск из Украины готовы жители близких к зоне конфликта регионов — Белгородской области и Краснодарского края, здесь же и меньше всего готовы поддержать такое решение Владимира Путина.

Все меньше россиян готовы воевать

Доля россиян, которые готовы отправиться на войну добровольно, остается стабильной. Согласно данным опроса проекта «Хроники», в сентябре 2024 года 14% россиян заявили о готовности добровольно заключить контракт с Минобороны. В феврале 2023 года их доля была той же — 14%, а вот количество россиян, которые оказались не готовы заключать контракт в принципе значительно выросла: с 20% в феврале 2023 года до 29% в сентябре 2024-го. Параллельно снижается доля тех россиян, которые готовы отправиться на войну по приказу Минобороны: если в феврале 2023 года таких было 42%, то теперь — только 32%.

По словам социологов, наибольшую готовность к мобилизации среди мужчин высказывают граждане в возрасте от 50 до 60 лет. Это именно та возрастная категория, которая меньше всего рискует попасть под мобилизацию, отметил сооснователь исследовательского проекта «Хроники» Алексей Миняйло. Согласно закону, предельный возраст службы для обычных солдат как раз составляет 50 лет. Среди россиян 18–24 лет, которых с большей вероятностью может затронуть мобилизация, на войну по приказу готовы пойти лишь 6,6%.

Большинство россиян не готовы никого осуждать за отказ участвовать в военных действиях. Согласно данным ExtremeScan, 51% респондентов относятся к таким людям с пониманием, 27% — с осуждением, а 22% затруднились выразить свое отношение.

Мир вместо мобилизации и восстановление отношений с Западом

Перспективы продолжения военных действий у россиян вызывают неоднозначную реакцию. Социологи из ExtremeScan заметили, что тема возможной мобилизации снова стала актуальна после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область: слабая оборона приграничного региона показала острый недостаток живой силы в армии. 57% опрошенных россиян оценивают возможность объявления мобилизации как высокую и только 28% считают ее низкой. Отсюда же и смена приоритетов — 53% опрошенных называют освобождение Курской области, а не продвижение вглубь Украины первостепенной задачей.

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Сообщения о новой волне мобилизации возникают достаточно часто, их подогревают и авторитетные западные СМИ, включая The Wall Street Journal и Bloomberg. К примеру, в сентябре WSJ писало, что Минобороны предлагало Владимиру Путину провести мобилизацию за несколько месяцев до его инаугурации в мае 2024 года. Но Путин отказался от этой идеи, потому что считает, что воевать должны только добровольцы. Bloomberg же писало, что Россия готовится объявить мобилизацию к концу 2024 года из-за нехватки контрактников и больших потерь на фронте.

Однако россияне не хотят новой мобилизации и не готовы к ней — большинство предпочтут заморозку конфликта. Согласно данным проекта «Хроники», выбирая между миром и мобилизацией, почти половина респондентов — 49% — выступили за окончание войны без достижения целей «СВО». Новую мобилизацию поддержали 29% участников опроса. Еще 22% отказались отвечать.

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Данные опроса проекта «Хроники» свидетельствуют о том, что большая часть россиян как минимум сомневаются в антизападных и провоенных нарративах и точно не хотят новой мобилизации. Отвечая на вопрос «Какие из перечисленных событий вы бы хотели, чтобы произошли за прошедший год?» (можно было выбрать несколько вариантов) — только 22% назвали проведение новой мобилизации. 50% опрошенных хотели бы восстановления отношений с западными странами, 54% — увеличения расходов бюджета на армию, 63% — мирный договор с Украиной со взаимными уступками, 65% — снятия наложенных на Россию санкций, 85% опрошенных надеются, что в ближайший год власти сосредоточатся на решении внутренних социальных и экономических проблем.

Но самым желанным по-прежнему остается завершение «СВО» после достижения ее целей — 86% респондентов высказались за этот вариант. Социологи связывают столь высокий уровень поддержки этого варианта с неготовностью части россиян проигрывать, даже если они не правы, а также с тем, что примерно 20% россиян все еще настроены провоенно и для них важна победа без каких-либо уступок. Тем не менее 63% респондентов готовы на мир со взаимными уступками — и это абсолютный максимум с начала войны.