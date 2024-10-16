Зеленский представил «план победы» Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной раде представил «план победы». Об этом пишет РБК-Украина.

План включает в себя пять ключевых пунктов и три тайных приложения. По его словам, нужно начать следовать этому плану уже сейчас, чтобы завершить войну в Украине не позже, чем в следующем году.

Зеленский отметил, что начальным пункт плана победы должно стать приглашение Украины в НАТО. Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий использовала то, что Украина не является членом североатлантического альянса, как «геополитическую неопределенность». По его словам, именно это соблазняло Россию посягать на украинскую безопасность.

Роскомнадзор нанес удар в спину Ведомство заблокировало мессенджер Discord и тем сломало налаженную систему связи российских военных Политика 3 минуты чтения

«Теперь факт приглашения для Украины в НАТО может стать действительно фундаментальным для мира. Мы понимаем, что членство в НАТО — это вопрос будущего, а не сегодняшнего дня. Но Путин должен увидеть, что его геополитические расчеты проигрышны. Россияне должны это почувствовать, что их царь проиграл миру геополитически», — сказал Зеленский.

Вторым пунктом в «плане победы» Зеленский назвал необратимое укрепление украинской обороны против агрессора.

«Это реалистично — защищать наши позиции на поле боя в Украине и одновременно возвращать войну на территорию России, чтобы россияне действительно чувствовали, что такое война, и, несмотря на российскую пропаганду, начинали разворачивать ненависть в сторону Кремля», — сказал он.

Ключом к реализации этого пункта Зеленский назвал помощь партнеров в комплектовании бригад резерва для ВСУ, совместные операции с соседними европейскими странами для сбивания российских ракет и дронов, снятие ограничений на применение дальнобойного оружия на всей оккупированной территории Украины, предоставление Украине дальнобойных ракет, дронов, а также данных, получаемых средствами разведки.

Зеленский отметил, что оборонный пункт плана имеет тайное приложение, к которому имеют доступ только те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи.

В третьем пункте «плана победы» под названием «сдерживание» тоже есть секретное приложение, и его уже получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии, сказал Зеленский.

И кто тут соевый терпила? Желающие возвращения империи идейные бойцы «СВО» ругают власть, но все еще гибнут за нее и никак не могут прийти к правильным выводам Политика 3 минуты чтения

«Российское руководство агрессивно действует только тогда, когда убеждено, что не получит адекватного разрушительного ответа. Когда Россия знает, что ответ будет, и понимает, какой это будет ответ, они выбирают переговоры и стабильное сосуществование даже со стратегическими противниками. Благодаря этому, сдерживание России от агрессии возможно и по Украине и всей Европе», — сказал он.

По его словам, Украина предлагает комплексный неядерный стратегический сдерживающий пакет, который обеспечит защиту от любых военных угроз со стороны России. «То есть пакет сдерживания — это факт, что Россия либо идет в дипломатию, либо идет к потере ее машины войны. Мир благодаря силе. По обе стороны Атлантики это работает одинаково результативно. И этот пункт можно обеспечить в частности финансированием в рамках уже заключенных сделок безопасности с партнерами и определенными объемами финансовой поддержки», — сказал Зеленский.

Четвертый пункт предлагает сосредоточиться на экономическом потенциале Украины. Зеленский отметил, что Украина предложила США и Евросоюзу объединить силы, чтобы защитить залежи критических ресурсов ценой в триллионы долларов, а также потенциал страны в производстве энергии и продовольствия.

Он считает, что такое соглашение дополнит и усилит существующую систему экономического давления на Россию.

Пятый пункт «плана победы» рассчитан на послевоенное время, отметил Зеленский. Этот пункт описывает опыт украинских солдат в современной войне, который может быть использован для укрепления обороны НАТО и обеспечения безопасности в Европе.