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Мир

Названы выступающие против принятия Украины в НАТО члены альянса

2 минуты чтения 24.10.2024

Против вступления Украины в НАТО выступают семь стран-членов альянса — это США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, позиция ключевых членов НАТО — Германии и США — обусловлена опасениями Вашингтона и Берлина, что принятие в альянс Украины может привести к втягиванию всего североатлантического блока в вооруженный конфликт с Россией. По словам американского посла в НАТО Джулианны Смит, альянс пока «не достиг точки, когда он готов предложить членство Украине». 

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В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский ранее говорил, что  канцлер Германии Олаф Шольц хоть и обеспечил крупные поставки вооружения, но «то, что немецкая сторона скептически относится к нашему вступлению в НАТО, — это факт». При этом источники Politico подчеркнули, что США и Германия допускают вступление Украины в НАТО в будущем, после завершения войны с Россией. 

Собеседники издания также говорят, что другие противники вступления Украины в альянс пока не озвучивают публично свою позицию по этому вопросу. «Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — рассказал один из должностных лиц НАТО. По словам другого натовского чиновника, эти страны на словах поддерживают теоретическое вступление Украины в альянс, но выступят против, как только этот сценарий начнет воплощаться в жизнь.

Против вступления Украины в альянс также выступают Венгрия и Словакия. Как пишет Politico, лидеры этих государств, Виктор Орбан и Роберт Фицо «занимают в целом прокремлевскую линию».

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Ранее высокопоставленный источник The Washington Post в НАТО говорил, что вступление Украины в альянс возможно только после завершения боевых действий и «стабилизации линии разграничения, которая у нас будет». 

Стремление Украины вступить в Североатлантический альянс Владимир Путин называл одной из причин российского вторжения в эту страну. В свою очередь, Владимир Зеленский включил немедленное приглашение его страны в НАТО в качестве одного из пунктов в своей «план победы». Позже он заявил, что вступление в альянс — единственная альтернатива созданию Украиной собственного ядерного оружия.

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