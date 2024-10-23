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Мир

Евросоюзу предложили создать собственную разведслужбу

2 минуты чтения 23.10.2024

Европейскому союзу следует создать собственную разведывательную службу, не зависящую от сбора данных национальными разведками, предложил бывший президент Финляндии Саули Ниинистё. Политик сформулировал предложения в докладе, на текст которого сослались источники агентства Bloomberg.

Разведслужба нужна для «противостояния внешним угрозам» и реагирования на акты шпионажа, объяснили необходимость новой структуры собеседники агентства. По информации Bloomberg, доклад поручила подготовить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ниинистё предложил расширить полномочия Разведывательного и ситуационного центра Евросоюза за счет сбора разведданных при помощи дипломатических представительств ЕС. Если разведцентр выявит потенциальную угрозу, он сможет проводить контрразведывательные операции и «оказывать поддержку политикам», рассказали источники Bloomberg.

Сейчас власти ЕС полагаются на общедоступные источники и информацию, полученную от стран-участниц. Это ограничивает возможности выявления потенциальных угроз и реагирования на них, заявили собеседники агентства. По их словам, новый орган будет собирать данные, не дублируя работу национальных агентств.

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Предложение способно вызвать споры внутри ЕС и столкнется с нежеланием национальных спецслужб делиться с другими странами секретной информацией и источниками, предположили собеседники Bloomberg. Некоторые европейские политики «отметили важность соблюдения обязанностей национальных властей и институтов», другие согласны с необходимостью реагировать на угрозы на уровне ЕС, рассказали источники агентства.

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В августе источники в германской разведке сообщили о попытках российских беспилотников совершить диверсию на авиабазе НАТО «Гайленкирхен», где базируются следящие за небом над Украиной самолеты дальней разведки.

В мае Bloomberg сообщило, что европейские правительства усилили борьбу с угрозами со стороны России. По словам источников агентства, российские власти больше не беспокоятся, что европейским спецслужбам удается уличить Москву в диверсиях, поэтому они отказались от «тонких форм» шпионажа, прибегая к более жестким действиям.

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