Россию заподозрили в подрыве газопровода в Европе

Газопровод Balticconnector, который связывает Финляндию и Эстонию, оказался выведен из строя в результате внешнего воздействия. Западные страны предполагают, что за «внешним воздействием» может стоять Россия, в связи с чем НАТО рассматривает возможность «решительного ответа», если эта информация подтвердится. Российская сторона ситуацию с газопроводом подробно не комментировала, в Кремле лишь отметили, что тоже ждут итогов расследования. Для Европы это уже вторая атака критической инфраструктуры за последнее время — год назад в результате подрыва из строя вышли газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», правда, в этом подозревают проукраинские группировки. «Холод» рассказывает о новой диверсии на Балтике.

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Инцидент на газопроводе Balticconnector произошел 8 октября, когда управляющая трубой компания Gasgrid сообщила о перекрытии из-за возможной утечки. Сотрудники газонасосной станции заметили падение давления и приняли решение перекрыть трубопровод. На следующий день глава Gasgrid Янне Грёнлунд заявил, что о причинах аварии он бы не хотел говорить до конца расследования во избежание спекуляций.

Balticconnector соединяет латвийские подземные газовые хранилища с финской газотранспортной системой (ГТС). Труба выходит из финского Инкоо и по дну Балтийского моря проходит до эстонского Палдиски, где в дальнейшем подключается к латвийской ГТС. Длина трубопровода составляет около 80 километров, мощность — до 2,6 миллиардов кубометров газа в год.

Balticconnector — один из ключевых источников поставок газа в Финляндию после того, как в 2022 году Россия прекратила свой экспорт. Именно этот газопровод пришел на смену российским поставкам. Тем не менее Грёнлунд заверил граждан, что поводов для беспокойства нет: во время ремонта поставки будут осуществляться через плавучий терминал приема сжиженного природного газа (СПГ) в Инкоо. Ремонт Balticconnector может продлиться до конца зимы.

Диверсия и фантомный взрыв

Спустя двое суток после аварии иностранные медиа со ссылкой на свои источники начали выдавать версии случившегося. Финский таблоид Iltalehti со ссылкой на источник в Минобороны Финляндии предположил, что к аварии может быть причастна Россия. Телерадиокомпания Yle была сдержаннее в оценках, заявив, что основная версия случившегося на текущий момент — диверсия. Об этом же чуть позднее сообщил президент республики Саули Ниинистё, отметив, что власти страны находятся в тесном контакте с представителями НАТО, которые будут привлечены для расследования причин аварии.

«У меня был диалог с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, Альянс выразил готовность помочь нам с расследованием. Финляндия готова хорошо, авария не должна повлиять на обеспечение газом наших граждан», — заявил Ниинистё.

В среду, 11 октября, ситуацию публично прокомментировали в НАТО, который проводит двухдневную встречу глав минобороны стран Альянса в Брюсселе. Перед началом совещания генсек организации Йенс Столтенберг пообещал помочь Финляндии в расследовании, а также дать «единый и решительный ответ» в случае подтверждения, что атака инфраструктуры произошла со стороны России.

«В случае если подтвердится намеренная атака критической инфраструктуры НАТО, последует единый и решительный ответ альянса», — заявил Столтенберг.

Источники Би-би-си тоже настаивают на причастности России к диверсии и называют инцидент «местью за вступление Финляндии в НАТО». Тем не менее версии причин аварии на Balticconnector разнятся. Эстонская сторона сейсмологической активности в районе газопровода не обнаружила. Однако подобную активность зафиксировала норвежская сейсмическая служба Norsar, которая оценила мощность взрыва в один балл. Эпицентр толчков находился в 40 километрах севернее эстонского города Палдиски. Также о небольших толчках сообщил Тимо Тира, сейсмолог в университете Хельсинки.

Эстонская сторона осторожно придерживается финской версии событий, однако и там допускают, что случившееся могло стать следствием несчастного случая. Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска допустил, что повреждения трубопроводу могло нанести проходящее мимо крупное судно, зацепив трубу своим якорем.

«Защитное покрытие газопровода из бетона разломано или сорвано, труба сдвинулась с места, повреждения наблюдаются с одной стороны», — заявил Саска.

Морской патрульный корабль «Турва» Пограничной службы Финляндии охраняет место, где в Финском заливе обнаружено повреждение газопровода Balticconnector. Фото: Lehtikuva / Finnish Border Guard / Reuters / Scanpix

Российский и украинский следы

Кремль регулярно использовал энергетику в качестве инструмента давления на Европу. В 2021 году, например, Россия намеренно сокращала поставки газа по тогда еще работающим газопроводам, чтобы искусственно увеличить дефицит газа на европейском рынке. В результате этих действий цена тысячи кубометров газа взлетела до рекордных на тот момент двух тысяч долларов.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Россия в ответ на санкции западных стран обязала их закупать газ исключительно за рубли, однако европейские компании сочли это нарушением действующих соглашений и отказались выполнять требования Кремля. К тому же Россия утверждала, что из-за санкций она не могла поддерживать работоспособность трубопроводов, так как у нее больше нет доступа к критически важным технологиям, а именно турбинам Siemens. В итоге поставки из России обнулились.

Ситуация спровоцировала новый виток роста цен на энергоносители: на сей раз рекорды фиксировались на уровне 3,8 тысяч долларов за тысячу кубометров газа — это абсолютный рекорд за всю историю. Рост цен на энергоносители спровоцировал рост инфляции в ЕС и США, из-за чего местным Центральным банкам пришлось ужесточать денежно-кредитную политику и повышать ключевые ставки. Последствия прошлогоднего энергетического кризиса актуальны до сих пор — ставки ЦБ все еще на высоком уровне.

Однако все дискуссии о влиянии российского шантажа на Европу и мировые энергетические рынки сошли на нет после диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». В результате атаки из строя был полностью выведен «Северный поток» — обе нитки получили критические повреждения, у «Северного потока-2» из строя вышла одна нитка, вторая осталась исправной, чем периодически спекулирует Кремль, призывая Европу одуматься и воспользоваться ею.

После взрывов Россия и западные страны обменялись взаимными обвинениями, называя друг друга главными выгодоприобретателями инцидента. Однако наиболее подробной была версия, согласно которой в подрыве газопроводов участвовала проукраинская группировка: ее члены самостоятельно арендовали судно на польскую фирму, вышли в море, с помощью водолазов установили взрывное устройство и подорвали его.

При этом источники разных изданий допускали, что украинское руководство могло не знать об этом, а сама операция могла проходить под «чужим флагом» — то есть с целью обвинить другую сторону в подрыве. По этой причине версия с российским следом по-прежнему остается в инфополе. Официально же ни одна из стран так и не назвала виновных в диверсии на газопроводах до сих пор.