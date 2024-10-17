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Мир

В пожаре на складе DHL в Великобритании обвинили «российских шпионов»

2 минуты чтения 17.10.2024

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании ведет расследование, в рамках которого проверяет возможную причастность «российских шпионов» к пожару на складе логистической компании DHL в Бирмингеме. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Пожар, о котором идет речь, произошел 22 мая в пригороде Бирмингема Минворте на складе службы доставки DHL, где ведется работа с отправлениями, подлежащими пересылке. Как сообщалось, в результате возгорания никто не пострадал.

Представители полиции рассказали, что причиной пожара стало срабатывание зажигательного устройства, которое попало на склад в одной из посылок, доставленной в Великобританию на самолете.

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Как пишет издание, сейчас следствие изучает связь инцидента в Бирмингеме с похожим случаем, произошедшем летом в Германии. В июле в глобальном хабе DHL в Лейпциге также сработало зажигательное устройство в одной из посылок.

Как сообщалось, вместе с ней загорелся весь грузовой контейнер. Это произошло прямо перед погрузкой в самолет, вылет которого по счастливой случайности задержался. Если бы он вылетел вовремя, то пожар начался бы на борту самолета, когда он находился в воздухе.

Глава немецкого Федерального ведомства по охране Конституции Томас Хальденванг назвал случившееся диверсией и обвинил в ней «российские спецслужбы».

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В мае агентство Bloomberg со ссылкой на источники среди европейских чиновников писало, что власти Евросоюза фиксируют рост количества диверсий, проводимых российскими спецслужбами. Собеседники издания рассказали, что Россия отказывается от «тонких форм» шпионажа и прибегает к более жестким действиям.

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