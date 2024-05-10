Россия нарастила «жесткие диверсии» в Европе

Европейские правительства усилили борьбу с угрозами со стороны России в преддверии выборов в Европарламент. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

Как сообщает агентство, российское правительство больше не беспокоится, что европейским спецслужбам удается уличить Москву в диверсиях, поэтому Россия отказывается от «тонких форм» шпионажа и прибегает к более жестким действиям.

По словам одного из европейских чиновников, у России есть стратегия саботажа помощи Украине по всей Европе. Он считает, что стратегия была одобрена «на самом высоком уровне» в Москве.

Bloomberg отмечает, что для атак в Европе Россия часто использует местных жителей, которых нанимает через интернет-платформы. «Для этого все чаще используются социальные платформы, где публикуют объявления и вербуют людей, которые готовы шпионить за оплату, фотографировать инфраструктуру военных объектов стратегического значения, собирать данные о людях и совершать диверсии или акты вандализма», — утверждают в разведке Литвы.

В качестве примеров диверсий Bloomberg упоминает поджог британцами аффилированного с Украиной склада в Лондоне, ​​нападение на машину министра внутренних дел Эстонии, нападения на военные базы в Германии, атаку на базу данных румынского парламента, в результате которой хакеры выставили на продажу в даркнете личные данные премьер-министра страны Марчела Чолаку.

«Россия уже много лет отправляет “эскадроны смерти” в Европу — в Берлин, Лондон, Солсбери, а также в другие места. У нас был завербованный Россией террорист, который пытался совершить террористический акт в Польше пару месяцев назад, и я уверен, что они пытаются сделать это и в других странах», — рассказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Тейя Тииликайнен, директор Европейского центра передовых технологий по противодействию гибридным угрозам, утверждает, что за атаками Москвы стоит попытка Кремля усилить свое влияние в Европе, а также, возможно, подготовиться к эскалации конфликта с Западом.

Bloomberg отмечает, что опасность диверсий особенно высока в бывших советских республиках, поскольку, как утверждает агентство, местные жители этих стран читают российские СМИ и более подвержены антиукраинской и антиевропейской пропаганде.

Как уточняет агентство, инструменты НАТО для противодействия таким атакам сильно ограничены. Европейские страны могут лишь обмениваться разведданными и опытом.

Ранее о готовящихся диверсиях в Европе сообщало издание Financial Times.

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