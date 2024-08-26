СМИ: Россия планировала атаковать беспилотниками базу НАТО

Российские военные собирались совершить диверсию с помощью беспилотников на авиабазе НАТО «Гайленкирхен», сообщило издание Berliner Morgenpost со ссылкой на источники в германской разведке. Эту же версию озвучило информагентство Deutsche Presse-Agentur.

22 августа авиабаза у селения Теверн в земле Северный Рейн-Вестфалия была переведена на режим усиленной охраны из-за «разведывательной информации, указывающей на потенциальную угрозу». О возможной атаке на базу беспилотниками предупредила американская разведка, рассказали журналисты Berliner Morgenpost. Весь персонал, не участвующий в боевом дежурстве, был отправлен домой.

Издание сообщило, что на авиабазе, предположения об угрозе беспилотников назвали абсурдными, сообщив: «Здесь ничего не пролетало». Расследованием инцидента занялась полиция Кельна. В окрестностях авиабазы был задержан некий неизвестный мужчина, написало со ссылкой на правоохранителей Berliner Morgenpost.

Источник издания T-online в полиции предположил, что неизвестными беспилотниками могли быть российские «Орлан-10», имеющие дальность действия до 600 километров и способные уклоняться от радаров. Возможно, БПЛА запускались с гражданских судов в Северном море, написал немецкий таблоид Bild.

На аэродроме «Гайленкирхен», согласно справочнику НАТО, базируются 14 самолетов дальнего обнаружения и разведки системы AWACS. Эти самолеты с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину патрулируют воздушное пространство над Европой и Черным морем. Радиус действия радаров AWACS составляет 9 250 километров.

Впервые беспилотник в небе над севером Германии заметили 8 августа, писало издание Tagesschau. БПЛА появился над промышленной зоной в порту Брунсбюттель, а позже еще несколько беспилотников замечали, по данным местной полиции, в небе над местным индустриальным парком и выведенной из эксплуатации АЭС. Прокуратура города Фленсбурга начала расследование. Неизвестные БПЛА могли быть российскими военными беспилотниками, которые шпионят за промышленными объектами, рассказывали со ссылкой на правоохранителей журналисты Tagesschau.

Россия с начала года потеряла два самолета дальнего обнаружения и разведки А-50. Украинская сторона сообщала об успешных операциях ВСУ. Стоимость одного такого самолета оценивается в полмиллиарда долларов.

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