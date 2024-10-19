СМИ: несколько стран НАТО поддержали «план победы Зеленского»

Некоторые страны блока НАТО рассмотрели «план победы», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, и готовы его поддержать, сообщили источники агентства Bloomberg.

Часть союзников Украины поддержала первый пункт плана — как можно быстрее принять страну в Североатлантический альянс, заявили собеседники издания. Они считают это потенциальным рычагом давления на власти России. Однако между «некоторыми ключевыми столицами» сохраняются разногласия, сообщили источники Bloomberg.

Министры обороны стран НАТО «более открыты» к обсуждению приглашения Украины в альянс, но маловероятно, что по этому вопросу будет достигнут результат до окончания выборов в США, заявили собеседники агентства. Голосование на американских президентских выборах назначено на 5 ноября.

Союзники Украины начали выражать поддержку «плана победы» на фоне визита президента США Джо Байдена в Германию, обратили внимание источники Bloomberg.

Байден впервые после выхода из борьбы за пост президента 18 октября встретился с канцлером Олафом Шольцем, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. На пресс-конференции в Берлине Байден заявил, что поддержка Украины должна продолжаться «до тех пор, пока страна не завоюет справедливый и прочный мир, соответствующий уставу ООН».

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Шольц, выступавший вместе с американским президентом, сказал, что НАТО не стоит становиться «стороной в войне», иначе «эта война превратится в еще большую катастрофу». Источники Bloomberg сказали, что канцлер против немедленного вступления Украины в НАТО и против поставок ВСУ дальнобойных ракет.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 19 октября заявил, что его страна поддерживает «план победы Зеленского», поскольку «уже в течение тысячи дней войны мы рядом с Украиной», сообщило издание «РБК-Украина». Министр добавил, что Франция уже в начале 2025 года намерена поставить ВСУ истребители Mirage 2000.

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«План победы Зеленского», который украинский президент представил в Верховной Раде 16 октября, состоит из пяти пунктов. Помимо вступления в НАТО Зеленский предлагает союзникам разрешить бить американским и европейским дальнобойным оружием по целям в России, сообщать данные разведки, предоставлять ракеты большего радиуса действия, а также совместно разрабатывать «залежи критических ресурсов ценой в триллионы долларов».

В качестве «неядерного сдерживающего пакета» Украина предложила разместить на своей территории западные ракеты. Альтернативой вступления в НАТО Зеленский назвал создание Украиной собственного ядерного оружия.