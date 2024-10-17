Зеленский раскрыл содержание «неядерного пакета» для сдерживания России

В рамках «плана победы» Украина предлагает разместить на своей территории западные ракеты в качестве «неядерного сдерживающего пакета». Об этом объявил президент республики Владимир Зеленский в ходе своего выступления в Евросовете.

Зеленский считает, что подобная мера поможет принудить Россию к мирными переговорам. При этом он отметил, что Украина стала бы применять «сдерживающий пакет» только в том случае, если Москва решит не останавливать военный конфликт.

«Мы предлагаем разместить пакет, который либо заставит Россию участвовать в реальных мирных переговорах, либо позволит разрушить их военные объекты. Сейчас уже речь идет о мире путем угроз. Это о соответствующем пакете ракет», — сказал президент Украины.

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Зеленский подтвердил, что детали предложения уже получили западные союзники Украины — США, Британия, Франция, Италия и Германия. Киев готов поделиться подробностями и с другими союзниками, которые смогли бы поддержать эту идею.

Источник The Times среди украинских военных предполагал, что Зеленский имеет в виду поставки баллистических ракет и беспилотников, которые могли бы поражать цели в глубине России. Для таких целей, по его словам, подошли бы немецкие ракеты Taurus или британские Storm Shadow.

Собеседник издания также рассказал, что Украина хотела бы производить дальнобойное оружие на своей территории. Запад никак не смог бы ограничить использование подобного оружия Вооруженными силами Украины, пишет The Times.

Зеленский представил Евросовету «план победы», который содержит пять основных пунктов и три тайных приложения. Размещение «комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета» закреплено в третьем пункте плана. Первый пункт плана Зеленского регламентирует вступление Украины в НАТО «сейчас», а три других — оборону, экономическое развитие страны и действия ВСУ после окончания войны.