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Мир

Казахстан отказался вступать в БРИКС

2 минуты чтения 16.10.2024

Республика Казахстан в «обозримом будущем» не собирается подавать заявку на вступление в организацию БРИКС. Об этом в интервью изданию Tengrinews заявил пресс-секретарь президента Касым-Жомарта Токаева Берик Уали.

Официальный представитель администрации президента рассказал, что в адрес Токаева поступали предложения присоединиться к БРИКС. Однако «с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве», а также «других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения» власти Казахстана «воздержатся» от подачи заявки, сказал пресс-секретарь.

Казахстан остается в роли наблюдателя «эволюции БРИКС», выступая за миропорядок, «свободный от гегемонии каких-либо сверхдержав», заявил Уали. По его словам, президент Токаев считает «универсальной и безальтернативной организацией» для обсуждения международных проблем Организацию объединенных наций.

Токаев намерен посетить Казань, чтобы 24 октября выступить на саммите представителей государств БРИКС, добавил пресс-секретарь.

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В начале сентября стало известно, что заявку на участие в БРИКС подала Турция. Руководство страны разочаровано отсутствием прогресса на пути в Евросоюз и стремится укрепить свое глобальное влияние, налаживая новые связи за пределами Запада, объяснили решение президента Реджепа Тайипа Эрдогана источники Bloomberg.

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БРИКС — блок стран с развивающейся экономикой, который сейчас включает в себя девять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Объединение создано в 2006 году Бразилией, Индией, Китаем и Россией, в 2011 году к блоку присоединилась ЮАР. Остальные четыре участника присоединились с 1 января 2024 года. В этом году председателем объединения является Россия.

Саммит в Казани должен пройти 23-24 октября. На нем ожидается присутствие в том числе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и главы Палестины Махмуда Аббаса.

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