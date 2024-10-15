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Политика

Жителей Казани попросили «не позорить город» старыми машинами

19:04 15.10.2024

Работники нескольких предприятий и студенты одного из техникумов Казани рассказали изданию 116.РУ о запрете выезжать на старых автомобилях на улицы в дни саммита БРИКС. Работодатели посоветовали оставлять машины в гаражах и ездить на общественном транспорте, пока в городе будут гости из стран-участниц международного объединения.

Сотрудники предприятий рассказали 116.РУ, что начальство описывало их автомобили как «старые, ржавые и излишне громкие». Издание сообщило, что разговоры велись и с теми, кто работает в центре города, и с теми, чье рабочее место «находится на выезде — в Столбищах».

Руководство техникума попросило учащихся «не позорить город» перед иностранцами. «Нас всех собрали и сказали, что, пока идет саммит, по городу нельзя разъезжать на “ведрах” с громкой музыкой, низкой посадкой и глушителем», — пересказал журналистам разговор с руководством один из студентов техникума.

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Всех студентов высших и средних учебных заведений Казани перевели на дистанционное обучение и посоветовали «особо не светиться», пишет 116.РУ. Издание уточнило, что студенты будут учиться в таком режиме с 7 по 27 октября.

Мэрия Казани попросила жителей города в дни саммита БРИКС носить с собой паспорта. Представители горадминистрации предупредили, что в Казани с 18 по 25 октября перекроют движение автомобилей на нескольких десятках улиц. На 12 улицах с 18 по 25 октября нельзя будет парковаться.

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Журналисты 116.РУ рассказали, как в комментариях к посту в телеграм-канале мэрии подписчица спросила, стоит ли ожидать перекрытия улиц для пешеходов. Ведущий канала ответил, что «не исключает» «в целях безопасности» принятия правоохранительными органами «и иных мер».

Жители одного из домов в центре города сообщили 116.РУ, что по квартирам ходили полицейские, спрашивая у встреченных людей имена и фамилии, даты рождения и номера телефонов.

Саммит стран БРИКС должен пройти в Казани с 22 по 24 октября. В городе ждут Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президентов нескольких стран, в том числе Луиса Инасиу Лула да Силва из Бразилии, Реджепа Эрдогана из Турции, Махмуда Аббаса из Палестины, Николаса Мадуро из Венесуэлы.

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