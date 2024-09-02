СМИ: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило Bloomberg со ссылкой на свои источники. Блок собирается обсудить свое расширение и включение новых стран на саммите, который должен пройти 22-24 октября в российской Казани, рассказали собеседники журналистов издания.
Руководство Турции разочаровано отсутствием прогресса на пути в Евросоюз, стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами Запада, объяснили решение источники Bloomberg. По их словам, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что Запад «теряет свои позиции в качестве геополитического центра».
О том, что страна желает присоединиться к БРИКС, во время визита в Китай в начале июне заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Затем чиновник принял участие во встрече представителей БРИКС в Нижнем Новгороде, а в конце июня признался, что его страна ведет переговоры со странами блока. Глава МИД назвал «особенностью БРИКС» наличие в составе блока России и добавил, что «в отличие от Большой семерки, где страны собираются по политическим мотивам, БРИКС — прежде всего экономическая платформа».
После июльского саммита НАТО Эрдоган объявил, что Турция намерена стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. До сих пор его страна имела в ШОС статус наблюдателя.
31 августа турецкий президент заявил, что его страна «будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно», поскольку «любой другой путь навредит Турции».
Турция с 2005 года добивается вступления в ЕС как полноправного члена союза. Фидан называл членство в Евросоюзе стратегической целью, однако руководство страны «выступает против увязывания вопроса интеграции в ЕС с проблемой урегулирования на Кипре». Руководство Турции добивается, чтобы ЕС признал существование на острове двух государств: Республики Кипр и Турецкой республики Северного Кипра.
БРИКС — межгосударственное объединение стран с развивающейся экономикой, которое сейчас включает в себя девять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Блок основан в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к объединению присоединилась ЮАР. С 1 января 2024 года участниками блока стали остальные четыре страны-участника. В этом году председателем объединения является Россия.
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