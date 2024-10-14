Конфликт из-за банки пива вынудил власти Казахстана ввести в город Нацгвардию

Фото слева: отец убитого Каржаубай Нурымов (в центре). Справа: стихийный мемориал у магазина с фотографией Шерзата Болата. Фото: justice_for_sherzat / Instagram; Kris_p_talgar / Instagram; AIRAN / YouTube

В городе Талгар в Казахстане несколько человек, называющие себя «хуторскими», напали на владельцев магазина и убили их сына, 16-летнего Шерзата Болата. Все началось из-за того, что мальчик вступился за отца, которому нагрубили посетители магазина, отказавшиеся платить за банку пива. После перепалки дом семьи убитого мальчика сожгли. Власти обеспечили семью убитого охраной, а в город ввели Нацгвардию. «Холод» рассказывает, что известно о нашумевшем деле.

«Бери, что взял, и уходи»

Город Талгар расположен в пригороде Алматы. Местный житель, владелец магазина «Камажай» Каржаубай Нурымов рассказывает, что вечером 3 октября в магазин зашли двое мужчин. Они хотели купить пиво, однако на часах было уже больше 23:00: по закону в это время алкоголь продавать запрещено, поэтому Нурымов был вынужден отказать им.

Посетители были недовольны таким ответом и стали препираться с владельцем. В какой-то момент Нурымов сдался и согласился продать пиво. Посетители пообещали заплатить за него переводом, однако деньги Нурымову так и не поступили. Мужчины отвечали ему на повышенных тонах. «Ладно, бери, что взял, и уходи, можешь не платить», — сказал он одному из них.

В магазине в этот момент был сын Нурымова, 16-летний Шерзат Болат. Подростку не понравилось поведение посетителей, и он пошел за ними на улицу. Началась потасовка: Болат ударил в лицо одного из мужчин. Нурымов разнял их, однако разъяренный посетитель вызывал подмогу. Через несколько минут к магазину подъехали еще трое мужчин.

«Я сказал: “Пацаны, давайте разберемся. Я отец, за своего сына я отвечаю”. И тут один из них начал мне говорить: “Меня зовут Нурбол, я «хуторский», меня все знают”. Я ответил: “Хорошо, что тебя все знают, но я тебя не знаю и знать не хочу. Но давай нормально разберемся, без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам”», — рассказал Нурымов.

К магазину в этот момент подъехал брат Нурымова, Нурганат Гаипбаев, который был знаком с Нурболом, и конфликт на время удалось разрешить. Мужчины заплатили за алкоголь, пожали руки владельцам и уехали. Однако спустя 10 минут к торговой точке подъехала группа людей на трех машинах. Среди них был и сам Нурбол, который вел себя агрессивно и требовал привести к нему Болата.

Немногим позже к магазину подъехала еще одна группа людей на двух машинах. Многие из них были вооружены. Также подошли несколько друзей сына владельца магазина, Болата. Его отец тем временем пытался дозвониться до полиции, но ему не удалось этого сделать.

Нападавшие в это время избивали Болата. Они также ударили отца бутылкой по голове и ножом в спину. Дядя погибшего мальчика получил удар прикладом ружья по голове и ножевые ранения.

«Я побежал к Шерзату. Обнял его и спрашиваю, что случилось. Потом увидел у него рану в области легких. Я закрыл руками рану и кричал, что надо вызвать скорую. Говорю: “Парни, остановитесь, тут ранили ножом, он умирает”. Кричу во весь голос и обнимаю его. В один момент я понял, что они хотят добить его, и обнял Шерзата — лучше пусть бьют меня. В этот же момент они начали бить. Со всех сил обнимал и прятал его, до конца. Тогда они добивали других. Я не успел посчитать, сколько их было: было темно, мы тогда были в кустах», — вспоминает Гаипбаев.

Мать погибшего Гульбара Бишембиева рассказала, что избиение происходило у на ее глазах. «Мой сын позвонил мне и сказал, что их с отцом и дядей сейчас будут бить. Я сразу пошла в магазин. Но, когда я дошла, моего сына и брата мужа уже избивали на дороге. Сам муж уводил одного парня с ножом от них. Он боялся, что тот был вооружен. Но, оказывается, у всех там были и ножи, и даже пистолеты. Моего сына избивали прямо на моих глазах. Я видела его кровь», — сказала она.

Гаипбаев и друг подростка Ахмед получили серьезные ранения. Болат умер в больнице.

«Хуторские»

Нападавшие во время драки называли себя «хуторскими». По словам Нурымова, это жители криминального района, к которому относятся села Акбулак, Береке и Рыскулово в Алматинской области. Они якобы часто нападают на людей, при этом избегают ответственности, потому что «имеют связи». Эту информацию подтверждают и некоторые местные жители. В интервью казахстанской газете «Время» один из жителей Талгара назвал «хуторских» членами ОПГ, с которыми многие местные жители «хорошо знакомы».

«Руководят этой группировкой три брата — Хасан, Аслан и Ержан. Фамилию их точно не знаю, но они у всех на слуху. От этих ребят много пострадавших. У них привычка такая — ножом пырять. Даже представителя КНБ [Комитета национальной безопасности] они как-то подрезали. Потом таможенника по голове трубой ударили, было громкое дело», — рассказал он газете на условиях анонимности.

Другой неназванный местный житель рассказал журналистам, что «хуторские» однажды вывезли в горы в багажнике автомобиля его племянника. Его «отпинали, но не убили».

Местные СМИ предполагают, что связанный с «хуторскими» Аслан — это руководитель аппарата акима Талгарского района Аслан Касымбаев. Третий брат, Ержан Касымбаев, в августе 2024 года был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство таможенника Медета Жамашева в 2012 году. В заключении по этому делу он находится с 2017 года.

Издание «Курсив» пишет, что Ержана и Аслана Касымбаевых связывает не только общая фамилия, но и отчество Нургаипович. Журналистам удалось это выяснить из данных судебного кабинета.

Исполняющий обязанности начальника Департамента полиции Алматинской области Серик Шалхаров заявил, что убившие Болата и назвавшие себя «хуторскими» мужчины не состоят на учете как члены ОПГ. Нападение он назвал «единичным» случаем. Он отметил, что полиция не оперирует формулировкой «хуторская банда» и нет таких преступников, которые бы «проходили под таким названием — “хуторские”».

«Нас никто не услышит»

7 октября, спустя несколько дней после столкновения у магазина, департамент полиции по Алматинской области сообщил, что по факту убийства несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Отмечалось, что «все участники инцидента задержаны и водворены в изолятор временного содержания», а само дело находится на особом контроле у МВД Казахстана.

В этот же день перед зданием акимата и прокуратуры собрались около 150 человек, которые перекрыли улицы и требовали встречи с Генпрокурором и акимом области. По словам родственников убитого, полиция задержала только семь человек, хотя нападавших было как минимум 13.

«Я устрою митинги. Всех уничтожу, если виновники не будут наказаны. Мы хотим, чтобы они поймали всех преступников и показали их нам. Если не будет резонанса, нас никто не услышит. Он хотел быть солдатом. Разрушено столько мечт. Мне очень жаль. Этого не должно было произойти», — сказала сестра убитого Бакыт Реймова.

Отец подростка записал обращение к Генпрокурору, в котором заявил, что «власти района бездействуют и волокитят дело». Он потребовал «объективного расследования, открытого суда и справедливого наказания в отношении убийц».

По данным Orda.kz, 8 октября родственники убитого подростка собрались перед зданием городской полиции и угрожали поджечь себя. Они требовали перевести следствие в административный центр Алматинской области город Конаев, опасаясь, что некоторые подозреваемые смогут избежать уголовной ответственности. СМИ сообщают, что «требование удовлетворили».

Прокуратура Алматинской области в этот же день заверила, что «никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены». Семья убитого мальчика обратилась за помощью к правозащитнику Айтбеку Амангельды — брату жестоко убитой в 2023 году Салтанат Нукеновой. Он рассказал, что семье предоставили трех адвокатов.

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10 октября отец погибшего мальчика записал видеообращение, в котором призвал казахстанцев «не вестись на провокации» и не выходить на митинги. Он рассказал, что ему и членам его семьи поступают угрозы.

«Они звонили и говорили моим близким, что якобы являются юристами, журналистами, адвокатами, что работали и учились вместе со мной в Актобе, приходили к нам домой и угрожали мне. Прошу, не допускайте кровопролития. Я требую открытого суда. Не поддавайтесь на провокации. Пусть матери не плачут, пусть дети не умирают. Братья, ребята, давайте не будем провоцировать насилие, никаких митингов. Я этого прошу. Мой сын умер, и теперь я хочу, чтобы другие дети не пострадали», — сказал Нурымов.

В ночь на 12 октября в доме семьи убитого Болата произошел пожар — судя по появившимся в соцсетях кадрам, он сгорел дотла. Там в это время никого не было, поэтому никто не пострадал.

Тетя Болата Перизат Нурымова рассказала, что это был поджог. По ее словам, за несколько дней до пожара вокруг дома ездили машины без номеров. Департамент полиции Алматинской области сообщил, что «по факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело». Генпрокуратура в свою очередь сообщила, что глава надзорного органа взял это дело под свой контроль.

В этот же день в полиции сообщили, что семья погибшего теперь будет обеспечена охраной. «Для обеспечения безопасности по месту проживания семьи организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции», — сказали там.

«Я до этого говорила, чтобы нам дали охрану. Чтобы мы были спокойны. Три дня назад соседи видели тут незнакомых людей. Также девушки видели ночью две машины без номеров в начале улицы. Когда они возвращались в пять утра, они там стояли. Они хотели сфотографировать, но побоялись», — заявила она.13 октября стало известно, что в город привлекли Национальную гвардию — «для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка». Местных жителей попросили «с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям».