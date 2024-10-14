Страны НАТО начали ежегодные ядерные учения

Страны НАТО начали ежегодные учения Steadfast Noon («Непоколебимый полдень»), в ходе которых планируется отработка доставки американского ядерного оружия, размещенного в Европе. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАТО.

В учениях примут участие более 60 самолетов из 13 стран, включая реактивные самолеты с ядерным оружием, бомбардировщики, истребители сопровождения, самолеты-заправщики и самолеты, способные вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

В рамках учений планируются тренировочные полеты над Западной Европой, в основном над Бельгией и Нидерландами, а также в воздушном пространстве над Данией, Великобританией и Северным морем.

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Также в учениях будут задействованы около двух тысяч военнослужащих с восьми авиабаз. В пресс-релизе отмечается, что в ходе тренировок не будут использовать боевое оружие.

«Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности союзников. “Steadfast Noon” — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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В пресс-службе Североатлантического альянса подчеркнули, что учения проводятся на регулярной основе каждый октябрь, а их планирование началось год назад. «НАТО предпринимает шаги для обеспечения безопасности, надежности, эффективности и авторитета сил ядерного сдерживания Альянса», — добавили в пресс-релизе.

Учения НАТО начались через три недели после того, как Владимир Путин заявил о внесении изменений в российскую ядерную доктрину. В Кремле этот шаг объяснили сигналом, который должен предупредить европейские страны о последствиях нападения на Россию.