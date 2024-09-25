Путин объявил об изменении доктрины ядерного сдерживания

Владимир Путин на заседании совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию предложил изменить российскую ядерную доктрину. Правки предложено внести в документ под названием «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».

В измененной редакции должны быть отражены новые причины, по которым Россия будет считать себя вправе применить ядерное оружие, рассказал Путин. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства он предлагает рассматривать как совместное нападение на Россию.

Также Путин предлагает применять ядерное оружие сразу после получения «достоверной информации» о «массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». В списке — не только средства доставки ядерного оружия, но также тактическая авиация, «крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты».

По словам Путина, Россия оставляет за собой право использовать ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси, даже если противник использует «обычное оружие, создавая критическую угрозу нашему суверенитету».

Согласно принятой в 2020 году версии доктрины, основанием для удара могут стать: старт атакующей Россию или ее союзника баллистической ракеты, применение против России или ее союзника ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты, агрессия с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено существование государства».

Украина последние месяцы добивается от США, стран Евросоюза и Великобритании разрешения применять выпускаемое в этих странах оружие для ракетных ударов вглубь России. Путин заявил, что будет считать подобные удары участием стран НАТО в войне с Россией.

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