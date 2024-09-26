Кремль назвал изменение ядерной доктрины сигналом для Запада

В Кремле назвали сигналом для Запада изменение ядерной доктрины России. Об этом журналистам, как передает агентство «Интерфакс», сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — заявил он.

При этом, по его словам, пока озвученные изменения не меняют ситуацию в мире. «Нет, пока не начинает влиять. Собственно, всему миру хорошо известно и здравомыслящим людям хорошо известно о нашем ядерном потенциале и о его сдерживающей роли. Разумеется, происходит корректировка ядерного сдерживания с учетом тех элементов напряженности, которые складываются по периметру наших границ», — пояснил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что «здравомыслящие западные политики» понимали и понимают серьезность заявлений Путина. «Тем более, когда речь идет о такой беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины», — отметил он.

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Накануне Путин объявил о внесении изменений в ядерную доктрину России. В ней появился пункт о том, что Россия может применить ядерное оружие в случае нападения на нее государства, не обладающего ядерным арсеналом, но при поддержке ядерной державы. Кроме того, Россия оставляет за собой право ответить ядерным ударом на массированную атаку по ее территории с использованием ракет и беспилотников.

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