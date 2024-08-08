Концерты Тейлор Свифт в Вене отменили из-за угрозы терактов

Три концерта американской певицы Тейлор Свифт в Вене, которые должны были состояться в 8,9 и 10 августа на стадионе «Эрнст Хаппель», отменены из соображений безопасности после того, как австрийская полиция задержала двух подозреваемых в подготовке терактов. Сообщение об отмене выступлений появилось в инстаграме организатора — компании Barracuda Music.

«В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности. Деньги за все билеты будут возвращены в течение 10 рабочих дней», — говорится в нем.

Сообщается, что кроме концертов Свифт, в австрийской столице были отменены все массовые мероприятия.

Ранее глава Управления общественной безопасности МВД Австрии Франц Руф сообщил, в городе Терниц, расположенном в 75 километрах от Вены, по подозрению в подготовке нападений был задержан 19-летний австриец. Власти также сообщили о задержании еще одного подозреваемого в Вене, но не рассказали о нем никаких подробностей.

По словам Руфа, оба подозреваемых были завербованы террористическими организациями через интернет. Он уточнил, что 19-летний задержанный, будучи гражданином Австрии, «присягнул на верность группировке „Исламское государство“ в начале июля».

Как сообщается, на каждом из концертов Тейлор Свифт ожидалось до 65 тысяч зрителей.

Выступления Тейлор Свифт по всему миру собирают десятки тысяч зрителей и заставляют волноваться даже тех, кто их не посещает. Так, в июне во время концертов певицы в шотландском Эдинбурге там зафиксировали сейсмическую активность.

Как оказалось, колебания земли были вызваны танцующей толпой поклонников Свифт. По словам местных специалистов, толчки ощущались на расстоянии шести километров от концертной площадки.

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