Террористы планировали убить «десятки тысяч» людей на концертах Тейлор Свифт в Вене

Теракты на концертах Тейлор Свифт в Вене, которые планировало «Исламское государство», удалось предотвратить благодаря действиям ЦРУ. Американская спецслужба узнала о планах террористов и сообщила австрийским силовикам, а те задержали злоумышленников. Об этом газете The New York Times рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн.

«Они планировали убить огромное количество людей, десятки тысяч человек на этом концерте, в том числе многих американцев», — сказал он. Как пишет издание, в планировании теракта принимали участие четыре человека. Во время обысков после их задержания у некоторых из них нашли компоненты самодельных бомб. При этом террористы имели доступ к концертной площадке, где должно было пройти выступление певицы.

Обычно информация о готовящихся терактах, оказавшаяся в распоряжении спецслужб, не предается огласке. Но случай с концертами Тейлор Свифт в Вене оказался другим, отметил Коэн. По его словам, его коллеги из ЦРУ назвали день, когда удалось задержать предполагаемых террористов «действительно хорошим».

8 августа австрийские власти объявили об отмене концертов американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Всего было запланировано три выступления на стадионе «Эрнст Хаппель» 8,9 и 10 августа, на которые организаторы успели продать около 200 тысяч билетов.

Сама певица заявила, что чувствует себя виноватой перед своими поклонниками из-за отмены концертов. В то же время она добавила, что очень благодарна властям за то, что «горевать приходится по отмененным выступлениям, а не потерянным жизням».

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