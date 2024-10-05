СМИ: КНДР поставляет половину используемых Россией снарядов

Северная Корея стала поставщиком примерно половины артиллерийских снарядов, которые российская армия использует на войне с Украиной. Источники газеты The Times в западных разведках сообщили, что Владимир Путин «зависит от оружия Ким Чен Ына», которое позволяет поддерживать темп наступления на Донбассе.

Источники британского издания утверждают, что поставки из Северной Кореи составляют трех миллионов снарядов ежегодно. Большая часть снарядов неисправна, но их количество помогает России добиваться успехов на фронте, отметили собеседники The Times. Один из них сказал, что Путин увеличил объем поставок благодаря визиту в Пхеньян летом. Год назад, в сентябре, Ким Чен Ын приезжал во Владивосток. Вскоре после этого стало известно о начале регулярных поставок северокорейских боеприпасов.

В Южной Корее полный объем поставок артиллерийских снарядов из КНДР в Россию оценили в пять миллионов штук. По данным южнокорейских источников, Северная Корея взамен получила технологии для развертывания сети спутников-шпионов, танки и самолеты.

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В апреле старший сотрудник Госдепартамента США по Северной Корее Юнг Пак сообщил о поставках из России в КНДР не только сырья и деталей для производства оружия, но также продовольствия. По словам сотрудника Госдепартамента, эта помощь помогла властям страны стабилизировать цены на товары первой необходимости.

Торговля оружием с Северной Кореей нарушает несколько резолюций ООН, одобренных самой же Россией, пишет The Times.

Разведка НАТО сообщала о том, что российская армия выпускает по Украине около десяти тысяч артиллерийских снарядов в сутки — или три миллиона в перерасчете на год.