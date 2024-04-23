Поставки оружия России делают КНДР смелее

Северная Корея извлекла выгоду из дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента США по Северной Корее Юнг Пак.

По ее словам, Пхеньян извлекает выгоду не только из поставок оружия для режима Владимира Путина, российской помощи в области экономики и безопасности, но даже из визитов высокопоставленных российских чиновников. «Это может придать этой некогда изолированной стране лоск легитимности, которого она не заслуживает и не должна иметь», — сказала Пак, выразив обеспокоенность, что Ким Чен Ын может «подумать, что его поводок длиннее, чем есть на самом деле».

По словам Пак, Северная Корея на данный момент отправила в Россию около 11 тысяч контейнеров с боеприпасами, а также 40 баллистических ракет, которые используются для ударов по Украине. Она считает, что это помогло российской армии после неудачного наступления на Киев в начале полномасштабного вторжения, когда военная промышленность России была подорвана волной европейских санкций.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что, по оценкам Сеула, в отправленных в Россию северокорейских контейнерах с боеприпасами может находиться около трех миллионов 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, используемых российской армией при обстрелах Украины. Это помогло Путину улучшить положение российской армии на фоне паузы в поставках американской военной помощи Киеву. Ранее власти Южной Кореи утверждали, что ХАМАС использует оружие КНДР в войне с Израилем.

Взамен на боеприпасы Россия предоставляет Северной Корее продовольствие, сырье и детали, используемые в производстве оружия, сказал Шин. Продовольственная помощь помогла Ким Чен Ыну стабилизировать цены на товары первой необходимости. Кроме того, российская помощь в производстве оружия может усилить военную угрозу Южной Корее со стороны Пхеньяна.

По словам Пак, выгоду от отношений с Россией КНДР удалось получить в том числе благодаря тому, что Москва наложила вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении работы группы экспертов, которая 15 лет отчитывалась о разработке северокорейского ядерного оружия.

Как пишет Bloomberg, Россия и КНДР отвергли обвинения в поставках оружия, несмотря на спутниковые фотографии, опубликованные исследовательскими группами и правительством США. Снимки демонстрируют маршруты поставок оружия из Северной Кореи в Россию. Боеприпасы, как утверждается, затем попадают на склады, расположенные недалеко от границы с Украиной. Как пишет агентство, только поставленные в Россию артиллерийские снаряды, вероятно, оцениваются в миллиарды долларов.

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