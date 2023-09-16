Ким Чен Ын приехал во Владивосток. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал кадры, на которых видно, что на вокзале северокорейского диктатора помимо официальных лиц встречала группа школьников с цветами. Когда Ким Чен Ын вышел из бронепоезда, они поприветствовали его по-корейски.

Впоследствии Кожемяко подошел к группе школьниц и рассказал, что в Северной Корее есть «хорошие пионерские лагеря». «Может быть договоримся, кого-нибудь из встречающих отправим в пионерские лагеря. Там и море потеплее», — сказал Кожемяко. Затем в своем телеграм-канале губернатор написал, что планирует обсудить с северокорейской делегацией «перспективы дружеских обменов школьными группами для оздоровительного отдыха».

Во Владивостоке Ким Чен Ын также встретился с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. Тот показал лидеру КНДР журнал «Корея» за 1984 год, посвященный визиту в СССР его деда Ким Ир Сена.

Затем в компании министра обороны Сергея Шойгу Ким Чен Ын приехал на аэродром Кневичи. Лидеру Северной Кореи продемонстрировали истребители и ракетный комплекс «Кинжал», который российская армия использует на войне в Украине. После этого Ким Чен Ына и Шойгу привезли на фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» во Владивостоке, где ему показали противокорабельные ракетные комплексы «Уран» и универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр».

Ким Чен Ын находится в России пятый день. Западные СМИ писали, что в ходе его визита российские власти попытаются договориться с ним о поставках в Россию артиллерийских снарядов и противотанковых ракет.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.