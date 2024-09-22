Тайна семьи Томасов

В индийской семье Томасов на протяжении 14 лет произошло шесть странных смертей. 40-летний Рой Томас, его родители, племянница и жена двоюродного брата — все они умерли внезапно. Томасы подозревали, что на их род наложили проклятие, пока двое членов семьи не провели собственное расследование и не раскрыли секрет загадочных смертей. О том, как им это удалось, читайте в новом выпуске еженедельной тру-крайм-рубрики «Холода».

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9 сентября 2011 года 40-летний Рой Томас внезапно почувствовал недомогание во время ужина и отлучился в уборную. Жена Роя, Джолли, нашла его на полу ванной комнаты — изо рта Роя шла пена. Когда Роя привезли в больницу, он был уже мертв. Поговорив с врачами, Джолли сообщила родным, что ее муж умер от сердечного приступа

За последние несколько лет это была уже третья смерть в семье Томасов. До этого при схожих обстоятельствах умерла мать Роя Аннама, а затем и его отец Том: официально причина смерти была одна и та же — сердечный приступ.

Джолли подозревала, что их семья проклята.

Томасы

Семья Томасов много лет жила в большом трехэтажном семейном доме в Кудатае — поселке с населением 12 тысяч человек, расположенном в округе Кожикоде на юге Индии.

Отец Роя Том был старшим клерком в местном министерстве образования, а его мать Аннама работала школьной учительницей.

У Тома и Аннамы было трое детей. Двое мальчиков — Рой и Рохо — и девочка Ренджи. Закончив школу, Рохо перебрался в США. Ренджи переехала на Шри-Ланку, а Рой остался в Индии и жил вместе с родителями.

Вскоре в семье произошло пополнение. В 1997 году Рой познакомился с девушкой по имени Джолли Джозефи и сделал ей предложение. После свадьбы Джолли переехала в дом к Томасам. По воспоминаниям соседей, она была очень дружелюбной и приветливой. В 1999 году у Роя и Джолли родился первый сын Ремо, а в 2004 году — его младший брат Рональд. В мае 2002 года у матери Роя Аннамы начались проблемы со здоровьем. Она оставила работу и вышла на пенсию. Поскольку Аннама могла сама присматривать за Ремо и вести домашние дела, Джолли начала искать работу и вскоре поделилась с родными радостной новостью: ее взяли на должность профессора в престижный Национальный технологический институт Каликут в получасе езды от Кудатая.

Загадочные смерти

Вскоре счастливую семейную жизнь Томасов омрачило горе: здоровье Аннамы сильно ухудшилось. В конце августа 2002 года вскоре после обеда Аннама почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие врачи зафиксировали смерть от сердечного приступа — у Аннамы и раньше были проблемы с сердцем.

Семья тяжело переживала смерть Аннамы. Больше всех об ее уходе горевал ее муж Том.

«В доме больше не было прежнего счастья», — позже вспоминал близкий друг семьи Томасов Мохаммед Бава, живший по соседству.

В 2008 году отец семейства Том Томас поехал в Коломбо на Шри-Ланке, чтобы повидаться с дочерью, а оттуда планировал вылететь в США к младшему сыну Рохо. Однако в последний момент Том изменил маршрут и полетел домой в Индию, чтобы разрешить семейный конфликт между его сыном Роем и его женой, которая жаловалась, что тот слишком много пьет и не заботится о ней.

Всего через несколько недель, 26 августа 2008 года, 66-летнему Тому внезапно стало плохо. Джолли была дома одна и обратилась за помощью к их соседу Баве. Когда Бава зашел в дом, Том уже лежал на полу без сил. Бава отвез его в больницу, но было поздно. Врачи констатировали смерть Тома от сердечного приступа.После смерти отца Рой впал в депрессию, между ним и Джолли все чаще возникали конфликты, но, несмотря на это, они сохранили семью и вместе воспитывали детей.

Возможно, самоубийство

9 сентября 2011 года, через три года после смерти отца, умер и сам Рой Томас.

Джолли считала, что причиной череды смертей в их семье было родовое проклятие. Незадолго до смерти Рой даже обращался к астрологу, который дал ему «оберегающий» амулет.

Однако на этот раз дядя Роя Мэтью Манджадиил заподозрил неладное и настоял на проведении вскрытия. В Индии вскрытие обязательно только в случае, если смерть кажется неестественной или подозрительной; некоторые индийцы не хотят его проводить из-за религиозных убеждений, согласно которым вскрытие оскверняет тело.

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Экспертиза показала, что Рой умер от цианида, химического вещества, которое используют в горнодобывающей промышленности и ювелирном производстве. В больших дозах оно может привести к отравлению и смерти.

Полиция начала проверку и допросила родственников Роя. Мэтью настаивал на том, что смерть его племянника не была случайностью, и подозревал, что это могло быть убийством. Джолли рассказала, что незадолго до смерти у Роя начались финансовые проблемы и он долгое время страдал от алкоголизма и депрессии. Она предположила, что это могло быть самоубийство. Пообщавшись с близкими, полиция пришла к выводу, что Рой покончил с собой, и не стала проводить расследование.

Жизнь продолжается

Дядя Роя Мэтью Манджадиил не был удовлетворен выводами полиции и требовал более детального расследования смертей своей сестры, зятя и племянника. Однако в 2014 году он сам внезапно умер от сердечного приступа.

Смерть Мэтью не стала последней. Вскоре умерли близкие Шаджу, двоюродного брата Роя: 1 мая 2014 года его жена Альфина умерла от удушья, подавившись куском хлеба. А в январе 2016 года его дочери Сили стало плохо после приема у стомотолога. Вскоре она умерла.

Джолли, которая сама пережила потерю мужа, помогла Шаджу справиться с горем после потери жены, а затем поддерживала его после смерти Сили. Вскоре семья узнала, что между Шаджу и Джолли завязались романтические отношения, а в феврале 2017 года они поженились.

Расследование Рохо

К тому времени, как Джолли снова вышла замуж, брат Роя, Рохо, и его сестра Ренджи были уверены, что все смерти в семье связаны между собой.

Рохо и Ренджи казалось странным, что каждый раз рядом с умершими была жена их брата Джолли: она виделась с Альфиной накануне смерти, а позже отвела Сили на прием к врачу. Кроме того, брат с сестрой неожиданно выяснили, что Джолли — единственная наследница их семейного имущества. Рохо был очень удивлен, когда узнал о новом завещании его покойного отца. Изначально Том собирался разделить все между всеми детьми, но незадолго до смерти неожиданно переписал все на Роя и Джолли. При этом на завещании не было подписи. В семье случился раскол, Рохо и Ренджи настаивали, что завещание подделано.

Они начали собирать информацию о Джолли. Ненадолго приехав в Индию, Рохо посетил университет, в котором работала Джолли, и тут неожиданно оказалось, что у них нет сотрудницы с таким именем. Позже университет официально заявил, что Джолли никогда у них не работала.

Рохо также запросил копию вскрытия своего брата и в 2018 году написал заявление в полицию с требованием провести расследование каждой из смертей. Сперва полиция отказала, но, получив повторное обращение в вышестоящий орган, начала расследование.

Поскольку вскрытие не проводилось ни после одной из смертей, кроме смерти Роя, полиция распорядилась эксгумировать тела. Остальные родственники выступили против, сочтя это осквернением. Рохо рассказывал, что с тех пор, как они подали заявление, им каждый день звонили родственники, которые защищали Джолли и настаивали на том, чтобы Рохо отозвал заявление. Но тот добился своего.

Экспертиза все же состоялась. Криминалисты обнаружили следы яда в останках Аннамы, Тома, Мэтью, Альфины и Сили.

Вскоре Ремо, старший сын Джолли, позвонил своей тете Ренджи и рассказал, что накануне разговаривал со своей матерью о череде смертей и та призналась ему в убийствах.

В октябре 2019 года, собрав все показания и улики, полиция арестовала Джолли и местного ювелира, который передал ей цианид: во время обыска в ее доме детективы обнаружили пузырек с ним. Дозы было бы достаточно, чтобы отравить еще двух человек. Джолли предъявили обвинения в убийствах. Она не стала отрицать свою вину и во всем призналась.

Цианистый кари

5 октября 2019 года полиция впервые публично прокомментировала серию убийств, совершенных Джолли. Следствие пришло к выводу, что главным мотивом, который толкнул Джолли на убийства, было ее стремление не выдать себя.

«Она обманывала своих родственников, подделала дипломы об образовании, в течение 14 лет лгала о своей работе и даже составила фальшивое завещание, чтобы получить имущество своего тестя», — говорил следователь.

В 2002 году Джолли отравила Аннаму: именно та предложила Джолли найти работу и не сидеть дома. Опасаясь, что ее раскроют, Джолли решила, что единственный способ решить проблему — избавиться от свекрови, и подсыпала яд в суп из баранины, который готовила на обед.

Незадолго до своей смерти Том продал небольшой участок земли и планировал завещать вырученные деньги своим детям. Узнав об этом, Джолли позвонила Тому и сообщила, что беременна. Она жаловалась свекру, что Рой начал много пить, из-за чего между ними часто возникали конфликты. Том забеспокоился и поспешил обратно, чтобы помочь супругам наладить взаимоотношения.

У Роя были проблемы с работой, и Джолли боялась, что, если наследство перейдет Рохо и Ренджи, она может остаться без средств к существованию. Она сделала фальшивое завещание, согласно которому все имущество Тома переходило ее мужу Рою, а в случае смерти Роя — к ней. Тогда Джолли подсыпала яд в тарелку тапиоки, которой она накормила Тома.

Чтобы окончательно забрать имущество Томасов себе, Джолли отравила своего мужа в сентябре 2011 года. На ужин она приготовила ему карри, в который добавила цианид.

Следующим был Мэтью. Согласно полицейским отчетам, Джолли подсыпала яд в бокал с виски Мэтью, чтобы тот не смог доказать ее причастность к отравлениям.

Вскоре после смерти мужа Джолли встретила Шаджу Захариаса, двоюродного брата Роя. Джолли влюбилась и, чтобы быть с ним, с помощью яда избавилась от его жены и дочери.

Через два года после ареста Джолли Шаджу подал на развод. В разговоре с полицией он утверждал, что не знал о ее преступлениях и не имеет к ним отношения. Дети Джолли, Ремо и Рейнольд, перестали называть ее своей матерью. После ареста Джолли опеку над мальчиками взяла сестра Роя — Ренджи.

«До самого конца у меня оставались сомнения в ее причастности к убийствам. Но теперь я никогда больше не смогу относиться к Джолли как к матери», — говорил Ремо.



В феврале 2020 года Джолли попыталась покончить с собой в камере. Сейчас следствие в отношении нее продолжается, и она все еще ожидает суда. По индийским законам, ей грозит пожизненное заключение.