Международная компания с российскими корнями уволила десятки россиян за один день

Их поставили перед выбором: согласиться с потерей работы или судиться и потерять деньги и ВНЖ

1 октября СМИ и пользователи соцсетей сообщили, что крупная IT-компания ABBYY провела масштабные сокращения и уволила своих сотрудников с российскими паспортами, работавших в офисах компании в Сербии, Венгрии и на Кипре. По разным оценкам, уволить могли от нескольких десятков до 300 россиян. «Холод» поговорил с одним из уволенных сотрудников, работавшим в венгерском офисе, и рассказывает, что известно о произошедшем.



Международная компания ABBYY занимается разработкой программных продуктов в области обработки и потокового ввода документов, анализа бизнес-процессов и оптического распознавания символов. 1 октября российский оппозиционный активист Дмитрий Низовцев в соцсети X написал, что ABBYY уволила всех своих сотрудников с российскими паспортами.

Низовцев уточнил, что речь идет о подразделениях компании, расположенных в Венгрии, Сербии и на Кипре. По его словам, сотрудников уволили «просто потому, что у них были российские паспорта».

Низовцев также поделился постом, как утверждается, бывшей сотрудницы компании, пишущей в соцсети X под псевдонимом «гедонизменность души». «Сегодня моя бывшая компания уволила всех русских из кипрского офиса», — написала она. Позднее она уточнила, что под «русскими» она имела в виду россиян. Сейчас ее профиль в соцсети закрыт.

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Низовцев также процитировал другого, как утверждается, бывшего сотрудника ABBYY, который рассказал, что всех обладателей российских паспортов уволили из компании одновременно. По его словам, для этого этих сотрудников позвали на созвон. «Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет. Сразу после встречи вырубились корпоративные доступы везде (а там, как понятно, и пэйслипы, и вообще все). Сначала объявили кипрскому офису, потом сербскому, потом венгерскому. Уволили всех, кто с паспортом РФ», — рассказал он.

«Сожалеем, вы уволены»

«Холоду» удалось связаться с сотрудником ABBYY в Венгрии. Евгений (имя изменено) рассказал, что звонок был запланирован еще 29 сентября. «Там был вице-президент, и за 30 секунд сказал, что мы все уволены», — говорит Евгений. Он утверждает, что увольнения коснулись многих департаментов компании.

«Я пришел на звонок, хотел сказать “Hello”, ничего еще не понял, а микрофон не включается. Чувак говорит: “Сожалеем, вы уволены, слово HR”. HR говорит: “Ну вот, сегодня вам пришлем документы, и прямо сейчас у вас отберут доступы”. Я вижу, что Teams (сервис, в котором мы общались с коллегами — Прим. “Холода”) залагал, совсем никаких доступов нет моментально. Почта, все наши технические доступы убрали, вот и все», — рассказывает Евгений.

По его словам, звонок, на котором об увольнении объявили его коллегам, длился две-три минуты. На нем сотрудникам компании объявили о «трансформации» компании, но не пояснили, в чем она будет заключаться, помимо их увольнения. «Сказали, “very high pressure from the government” (большое давление со стороны государства. — Прим. “Холода”). Не знаю, короче. Я, честно говоря, не понял. Они никакой конкретики не дали. Просто сказали: ребята, нам не по пути», — рассказывает Евгений.

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что увольнения коснулись более 300 человек с российским гражданством. Об этом каналу рассказал неназванный экс-инженер компании, который проработал в сербском офисе ABBYY 3,5 года.

По его словам, после объявления об увольнении сотрудникам пришли соглашения о выплате зарплаты за один-два месяца и документы об отсутствии претензий к компании. При этом, как отметил неназванный работник, часть уволенных получит деньги только за две недели.

«Нам предложили так называемый garden leave — период, когда ты устроен, но ты не работаешь, у тебя нет доступа. Ты получаешь зарплату и тебе еще заплатят компенсацию, которая зависит от стажа», — рассказал «Холоду» Евгений. По его словам, выплаты обещали сделать за октябрь и ноябрь.

Евгений отмечает, что ему разрешено приходить в офис в любое время, пользоваться кафетерием, страховками и другими бонусами компании. При этом предложение об увольнении, как утверждает Евгений, сотрудники получили уже на личные почты, поскольку рабочие были отключены.

«У нас есть две недели на то, чтобы решить, будем мы подписывать это предложение или нет. Я, скорее всего, подпишу и буду искать работу, у меня план здесь остаться», — говорит Евгений. По его словам, если его уволят с работы, ему аннулируют ВНЖ, и после этого у него будет пять дней на то, чтобы покинуть территорию Венгрии, если за это время он не найдет другую работу или не откроет ИП.

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Как отмечает Евгений, согласно европейскому законодательству, об увольнении его должны были предупредить за месяц. «Это прямое нарушение закона. У нас есть выбор: нас могут уволить прямо сейчас, нас вышвыривают из страны, но мы можем судиться. Либо мы подписываем специальное соглашение и снимаем все претензии с них», — рассказал Евгений.

По его словам, коллеги из сербского офиса думают подать коллективный иск против компании, но пока все «пребывают в шоке». «Никаких предпосылок вообще не было. Это было в обход нашего менеджмента, даже HR не знали [о грядущем увольнении]. Мы пошли в венгерский офис, пошли к HR, только часа в четыре нам скинули документы [об увольнении]. Выбор такой: либо вы принимаете наше предложение с плюшками и бенефитами, либо не принимаете и мы вас увольняем».

Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на бывших сотрудников компании пишет, что массовое увольнение может быть связано с гипотетическим будущим банкротством ABBYY. По еще одной версии, россиян решили заменить низкооплачиваемыми сотрудниками из Индии.

Еще один сотрудник, который попал под массовое увольнение в сербском офисе, предположил, что руководство компании, возможно, беспокоится за информационную безопасность. Об этом он рассказал анонимно в интервью изданию «Настоящее время».

«Думаю, одна из причин в том, что наши клиенты — крупные американские компании и мы работаем с их документами. Вероятно, они были недовольны тем, что к их информации могут получить доступ россияне. Но это мое предположение», — сказал он.

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По его словам, на встрече сотрудников сербского офиса присутствовало около 100 человек, а потом такой же созвон провели для российских сотрудников венгерского и кипрского офисов. Он также отметил, что руководство уволило только россиян, остальные сотрудники пока работают, «но что с ними будет дальше — непонятно».

Евгений в разговоре с «Холодом» рассказал, что в списке приглашенных на звонок были только россияне, но сколько именно человек уволили, он не знает.

«Там не было украинцев, там не было венгров, там не было других национальностей: ни американцев, ни индусов, вообще никого. Потом позвонили в другие департаменты, сказали, там то же самое. Звонок на 60–70 человек, все русские», — говорит он.

По его словам, всего в венгерском офисе компании работает около 90 человек, большинство из них — россияне.

ABBYY прокомментировала «Холоду» ситуацию и заявила, что увольнения — это «путь трансформации и модернизации» компании. По словам старшего директора по корпоративному маркетингу ABBYY USA Джины Рэй, компания реорганизовала «ключевые операционные функции».

«К ним относятся финансы, бухгалтерский учет, стратегии выхода на рынок, а также отдел исследования и разработки, которые находились в определенных регионах. Эта глобальная трансформация позволяет нам реинвестировать в будущий рост и ускорять инновации продуктов и решений для наших клиентов», — говорится в сообщении.

Что известно о компании

ABBYY была основана в России, но начала сворачивать свою работу в стране после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда сотрудникам российского офиса компании предложили релокацию и трудоустройство в подразделениях других стран. Теперь же, как сообщают источники Дмитрия Низовцева, возможности перевестись в другие офисы уволенным сотрудникам с российскими паспортами не предоставили.

Основатель ABBYY Давид Ян. Фото: Владимир Астапкович / ТАСС / Profimedia

Основателем компании является российский предприниматель, кандидат физико-математических наук и лауреат премии Правительства России в области науки и техники Давид Ян. В 2021 году он вошел в список двухсот самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием в 700 миллионов долларов.

В 2023 году ABBYY сменила страну своей регистрации. С тех пор ее штаб-квартира находится в Калифорнии. The Insider обратил внимание на «войну правок» на странице о Давиде Яне в «Википедии»: 1 октября он стал «американским» предпринимателем вместо «российского», позже — снова «российским».