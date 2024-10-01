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Мир

Борьбой с Израилем в Иране заведовал агент израильской разведки

2 минуты чтения 01.10.2024

В Иране главой специального ведомства, которое отвечало за противодействие Израилю, оказался агент израильской разведки «Моссад». Об этом, как пишет турецкое издание Haberler, заявил бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад, руководивший страной в 2005–2013 годах.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, и человек, возглавлявший его, оказался агентом “Моссада”», — сказал он. Предположительно именно этот агент помог установить местонахождение лидера проиранского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, что позволило израильским военным ликвидировать его, нанеся удар по штаб-квартире движения в ливанской столице Бейруте.

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Ранее французская газета Le Parisien писала со ссылкой на источник в ливанских службах безопасности, что о прибытии Насраллы в штаб-квартиру «Хезболлы» израильской разведке сообщил некий агент, внедренный в структуры движения. В свою очередь, Financial Times отмечала, что спецслужбам Израиля потребовались годы работы и терабайты собранной информации, чтобы установить местонахождение Насраллы и убить его.

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Об убийстве лидера «Хезболлы» представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили 27 сентября после нанесения массированного авиаудара противобункерными бомбами по столице Ливана Бейруту. Позже движение подтвердило гибель Насраллы, а премьер-министр Ливана Наджиб Микати объявил в связи с этим трехдневный траур.

В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Ливан отомстит Израилю за смерть Насраллы. Вскоре после этого стало известно о начале в Ливане наземной операции израильских военных.

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