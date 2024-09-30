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Мир

Армия обороны Израиля вторглась в Ливан

2 минуты чтения 30.09.2024

Армия обороны Израиля вошла на территорию Ливана. Об этом сообщает Reuters. О заходе танков в Южный Ливан также сообщает Al Arabiya.

Информацию о вторжении также подтвердили в Госдепартаменте США. Там заявили, что ЦАХАЛ проводит «ограниченные наземные операции», направленные на инфраструктуру «Хезболлы» в Ливане недалеко от границы с Израилем.

Ранее Reuters писал, что ливанская армия покинула позиции на южной границе с Израилем. Об этом агентству рассказали местные жители и неназванный источник в силах безопасности Израиля. Представитель ливанской армии не подтвердил и не опроверг эти сообщения. Другой источник в силах безопасности заявил, что ливанские войска находятся как минимум в пяти километрах от границы.

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Кроме того, израильские военные объявили закрытой военной зоной районы вокруг общин Метула, Мисгав Ам и Кфар Гилади. По данным Армии обороны Израиля, въезд на территорию вокруг населенных пунктов запрещен. В сообщении говорится, что решение было принято после оценки ситуации и одобрено командующим северным военным округом Израиля Ори Гордином.

Как пишет The Guardian, ливанские СМИ сообщили об израильских обстрелах и танковом огне по приграничным деревням, расположенным рядом с закрытым районом.

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По данным NBC News, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что на Ближнем Востоке нет места, недоступного для Израиля. С таким заявлением он выступил через два дня после убийства лидера «Хезболлы» Хассана Насраллы.

Как отмечает The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника, запланированная Израилем кампания будет менее масштабной, нежели война против «Хезболлы» в 2006 году. Она будет сосредоточена «на зачистке инфраструктуры боевиков вдоль границы, чтобы устранить угрозу израильским приграничным общинам».

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